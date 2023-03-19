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كروس يرفض الشفقة على هازارد

كروس يرفض الشفقة على هازارد
19 مارس 2023 20:57

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

لا يشعر توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بالشفقة على زميله بالفريق البلجيكي إدين هازارد، قائلاً: «لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في كرة القدم». 

وتضررت مسيرة هازارد مع ريال مدريد بسبب الإصابات، ولم يبدأ لاعب تشيلسي السابق سوى مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم. 

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وكشف هازارد «32 عاماً»، الذي لعب 98 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق «لا يتحدثان مع بعضهما البعض». 

وبينما ينتظر هازارد رؤية ما سيحدث خلال الفترة المتبقية من عقده الذي وقعه في 2019 لمدة خمسة أعوام، فإن فرصه في شق طريقه للعب مع الفريق في الفترة المقبلة تبدو بعيدة. 

ولكن كروس لديه القليل من التعاطف مع اللاعب. وقال كروس لإذاعة «إيلفن سبورت» البلجيكية: «التعاطف ليس مكانه كرة القدم. لا أعتقد أن حياة إدين سيئة». وأضاف: «يمكنك أن تتعاطف مع الأشخاص الذين يمرون بوقت سيئ بشكل واضح. الأمر لا يتعلق بالمال، أنا فقط لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في كرة القدم».
وتابع: «بالطبع، الوضع كان صعباً لوقت طويل، ولكن في النهاية، كل شخص مسؤول عن وضعه إلى حد ما». وأكد:«لهذا السبب أعتقد أن الشفقة في غير محلها. أعرف إدين جيداً، نتحدث كثيراً، ولكني أتعاطف مع الأشخاص الذين يتواجدون في مواقف سيئة للغاية وإدين ليس واحداً منهم». 

 

توني كروس
ريال مدريد
هازارد
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