جوارديولا: إنها لحظة جيدة

لندن (د ب أ)

أبدى الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثقته في قدرات فريقه وسيره بخطى ثابتة مع اقتراب نهاية الموسم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لم يظهر بشكله المعتاد في العديد من الفترات هذا الموسم، لكنه استعاد قوته الشهر الماضي ليثبت قدرته على التنافس على ثلاث بطولات مختلفة قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح ضيفه بيرنلي 6 / صفر، أمس السبت، ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء ذلك الفوز الكاسح بعد أربعة أيام من نتيجة ساحقة أخرى 7 /صفر على حساب لايبزج الألماني، ليتأهل الفريق لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي لا زال فيه الفريق قريباً من المتصدر أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر ست مباريات في كل البطولات، كما أنه لم يخسر في آخر عشر مباريات منذ الأسبوع الأول في شهر فبراير الماضي.

وقال جوارديولا: "نحن في لحظة جيدة، أمام نيوكاسل كنا جيدين وتعاملنا بشكل جيد في وقت صعب، بعد ذلك أمام لايبزج وكريستال بالاس عانينا". وأضاف: "لكننا سجلنا العديد من الأهداف، واستقبلنا القليل من الفرص، نحن نتبع أسلوباً متوازناً بمساهمة الجميع".

وتابع جوارديولا: "لقد دافعنا جيداً وشكلنا تهديداً كبيراً في الضربات الثابتة كما لم يحدث من قبل، في السنوات الست أو السبع الماضية لم أشعر أبداً بأننا يمكننا التسجيل من كل زاوية في الضربات الحرة".