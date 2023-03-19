شيفيلد «العائد» إلى نصف نهائي «الاتحاد»

لندن (أ ف ب)

أظهر شيفيلد يونايتد روحاً قتالية عالية جداً وبلغ نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم لأول منذ 2014، وذلك بعد حسمه مواجهة المستوى الثاني "تشامبيونشيب" مع ضيفه بلاكبيرن روفرز في الوقت القاتل 3-2.

وبدا بلاكبيرن روفرز الأقرب لبلوغ دور الأربعة لأول مرة منذ 16 عاماً، بتقدمه مرتين أولاً عبر التشيلي بن بريريتون دياس (21 من ركلة جزاء) ثم الإيرلندي سامي سموديكس (60).

لكن شيفيلد رفض الاستسلام ورد بفضل النيران الصديقة، بعدما أدرك التعادل الأول بفضل سام جالاجر عن طريق الخطأ في مرماه (28)، ثم الثاني عبر الإسكتلندي أوليفر ماكبورني (81)، قبل أن يخطف الفوز وبطاقة التأهل في الوقت القاتل بواسطة تومي دويل (1+90).

وسيخوض شيفيلد دور الأربعة للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، حين انتهى مشواره على يد هال سيتي (2-5) عندما كان في دوري المستوى الثاني أيضاً.

وكانت المواجهة بين بلاكبيرن وشيفيلد الأولى بين فريقين من "تشامبيونشيب" منذ موسم 2012-2013، وقد خرج منها الأول خالي الوفاض ليفشل في التأهل إلى دور الأربعة لأول مرة منذ 2007 حين انتهى مشواره على يد تشلسي (1-2 بعد التمديد).

وتواجه الفريقان الأحد للمرة الأولى على صعيد الكأس، منذ أن فاز شيفيلد بركلات الترجيح في مباراة معادة بينهما خلال ربع نهائي موسم 1992-1993.

وسحق برايتون ضيفه جريمبسي تاون من المستوى الرابع بخماسية، تناوب على تسجيلها الألماني دنيس أونداف (8) والإيرلندي إيفان فيرجسون (51 و70) وسولي مارش (82) والياباني كاورو ميتوما (90).

ولحق شيفيلد الذي أقصى توتنهام من ثمن النهائي (1-صفر)، ببرايتون ومانشستر سيتي الفائز على بيرنلي من المستوى الثاني 6-صفر السبت.

ويلتقي لاحقاً مانشستر يونايتد مع فولهام.

وتقام قرعة نصف النهائي الذي تقام مباراتاه على ملعب "ويمبلي" على غرار النهائي، في وقت لاحق الأحد.