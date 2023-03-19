نابولي يقترب

روما (أ ف ب)

واصل النجمان النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تألقهما اللافت هذا الموسم، وقرَّبا فريقهما نابولي كثيراً من تحقيق حلمه، بإحراز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990، عندما ساهما في فوزه الساحق على حساب مضيفه تورينو برباعية نظيفة الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أوسيمهن ثنائية في الدقيقتين التاسعة و51 رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، وسجل كفاراتسخيليا الهدف الثاني (35 من ركلة جزاء) رافعاً غلته إلى 12 هدفاً في موسمه الأول في "سيري أ" و14 في جميع المسابقات، فيما اختتم البديل الفرنسي تانجي ندومبيلي المهرجان بالهدف الرابع اثر تمريرة حاسمة من كفاراتسخيليا (68).

وحقق نابولي، المنتشي ببلوغه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الأربعاء الماضي، فوزه الثاني توالياً والـ23 هذا الموسم، معززاً موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة ومبتعداً بفارق 21 نقطة مؤقتاً عن أقرب مطارديه إنتر ميلان، الذي يستضيف يوفنتوس لاحقا في قمة المرحلة.

وسيدخل نابولي قمته المقبلة في الدوري في الثاني من أبريل المقبل ضد ضيفه ميلان حامل لقب الموسم الماضي في أفضل الحالات، علماً أنهما سيلتقيان مرتين بعد ذلك في 12 و18 من الشهر ذاته في ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

وبكّر نابولي بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية لمهاجمه أوسيمهن إثر تلقيه كرة من البولندي بيوتر جيلينسكي.

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه اثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع البولندي كارول لينيتي، وانبرى لها بنجاح (35).

وعزز أوسيمهن تقدم الفريق الجنوبي مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للمدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا (51)، قبل أن يختم ندومبيلي، بديل جيلينسكي، المهرجان بالهدف الرابع اثر تمريرة من كفاراتسخيليا تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (68).

وتابع فيورنتينا صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه ليتشي بهدف وحيد سجله مدافع الأخير أنتونينو غالو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف بولونيا المتعادل مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2 السبت، وتورينو، فيما بقي ليتشي خامساً عشر برصيد 27 نقطة بخسارته الرابعة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم.

وحسم سامبدوريا مواجهة القاع مع ضيفه هيلاس فيرونا، وحقق فوزه الأول منذ أوائل العام الجديد، وجاء بنتيجة 3-1.

ودخل سامبدوريا اللقاء على خلفية 10 مباريات متتالية في الدوري من دون انتصار، في سلسلة تخللها أيضاً خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد فيورنتينا (صفر-1)، لكنه نجح أخيراً في العودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على مضيفه ساسوولو 2-1 في الرابع من يناير.

ويدين "سامب" بانتصاره الثالث فقط الى مانولو جابياديني الذي سجل ثنائية (24 و35) وأضاف اليساندرو زانولي الثالث (8+90)، فيما كان هدف فيرونا الوحيد من نصيب دافيدي فاراوني (88).

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين أمام كريمونيزي المتعادل السبت مع مونزا 1-1، وأربع خلف فيرونا الثامن عشر الذي مني بهزيمته الثانية والعشرين لهذا الموسم.

ويقام لاحقاً أيضا ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما.