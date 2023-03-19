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الرياضي

الأهلي يحشد سلاحه الفتاك قبل «معركة الهلال»

الأهلي يحشد سلاحه الفتاك قبل «معركة الهلال»
19 مارس 2023 20:35

القاهرة(د ب أ)

طلب النادي الأهلي في خطاب رسمي موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر لها أحد يومي 31 مارس الجاري أو الأول من أبريل المقبل. 

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وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، إن مباراة الهلال السوداني ستحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية، وأن الفريق يحتاج للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من أجل تحقيق الفوز والحصول على بطاقة الصعود. 

وأوضح الأهلي في خطابة تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسؤوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيلها القطن الكاميروني بدون رصيد من النقاط.

الأهلي المصري
الهلال السوداني
دوري أبطال أفريقيا
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