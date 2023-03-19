شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق شباب الأهلي، بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للدراجات، في السباق الذي أقيم بجزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 100 كم، بمشاركة كبيرة من مختلف الأندية وفرق الهواة، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجح شباب الأهلي في الحفاظ على لقب البطولة فرقي وفردي، بعد فوزه بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز خالد معيوف بالمركز الأول، وجاء جابر المنصوري ثانياً، وسيف الكعبي ثالثاً، كما تصدر شباب الأهلي فئة الفرق، تلاه نادي أبوظبي ثانياً، ثم نادي النصر ثالثاً.

وفي فئة الهواة، سيطر فريق شرطة دبي على الألقاب فردي وفرقي، وذلك بعدما أحرز لاعبوه، ياسر البلوشي، وسعيد حسين، وفاروق محمود المراكز الثلاثة الأولى لفئة فردي الهواة، وفي فئة الفرقي هواة تصدر أيضاً فريق شرطة دبي، تلاه فريق الوثبه ثانياً، ثم فريق تورك ثالثاً.

شهد السباق وقام بتتويج الفائزين، منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، بحضور محمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات.