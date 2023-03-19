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الرياضي

«ثلاثي القمة» يواصل الانتصارات في دوري «الأولى»

«ثلاثي القمة» يواصل الانتصارات في دوري «الأولى»
19 مارس 2023 20:23

معتصم عبدالله (دبي)

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تواصل «السباق المثير» على صدارة دوري الدرجة الأولى، بفوز حتا «المتصدر» على ضيفه التعاون 3-1، وتفوق دبا الحصن «الوصيف» أمام الفجيرة 2-1، وتغلب الإمارات «الثالث» على جاره الجزيرة الحمراء 3-2، فيما كسب جلف أف سي «الثالث عشر» بينونة «قبل الأخير» بنتيجة 3-2، في ختام «الجولة 26».
وعزز «الإعصار» صدارته للدوري، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بالفوز على ضيفه التعاون 3-1، وسجل أهداف «أصحاب الأرض» بينيك أفوبي في الدقيقة 40، و«البديل» أيمن رشوق «هدفين» في الدقيقتين 53 و56، فيما سجل عمر برينس هدف التعاون في الدقيقة 52.
وقاد كايو روزا دبا الحصن إلى التمسك بـ «وصافة» الترتيب برصيد 51 نقطة، بعدما سجل هدفي الفوز أمام مضيفه الفجيرة 2-1، في الدقيقتين 15 و43، فيما اكتفى «الذئاب» بهدف «البديل» سيد خميس في الدقيقة 46.
وعلى استاد الإمارات في رأس الخيمة، حلق «الصقور» بالفوز 14 في مشوار الفريق على حساب ضيفه الجزيرة الحمراء، ليرفع «الصقور» «الثالث» رصيده إلى 50 نقطة، مقابل 32 نقطة للجزيرة الحمراء «التاسع».

دوري الدرجة الأولى
حتا
التعاون
دبا الحصن
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