أبطال الإمارات يحصدون «ذهب المحترفين» في ختام «دولية أبوظبي للجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت مساء اليوم «الأحد» بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو التي نظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وعاشت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين أجواءً تنافسية ممتعة مع مجموعة من النزالات الحماسية، شارك فيها عدد من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً، وبني ياس وصيفاً، والعين في المركز الثالث.

وقال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» بأرفع المعايير العالمية على المستويات التنظيمية والفنية، وهي مثل غيرها من البطولات التي يشرف عليها الاتحاد، تعزز المكانة التي وصلت إليها أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للجو جيتسو.



وأضاف: بالنسبة لبطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو، فإنها نجحت في استقطاب مجموعة من أمهر نجوم اللعبة وأكثرهم خبرة، كما نجحت في توفير بيئة تنافسية نموذجية لمئات اللاعبين واللاعبات من نحو 50 دولة، ما يعد مؤشراً واضحاً على أن الإمارات موطن الأبطال ووجهتهم الأولى لتحقيق التميز.

وأكد الظاهري أن هذه البطولات تهيئ مناخاً مناسباً لإعداد لاعبي الإمارات ونظرائهم للمنافسات الدولية والقارية، خصوصاً أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين أقوياء، والتحضير بشكل جيد لقادم الاستحقاقات، مشيداً بالأداء القوي لأبناء الوطن، لافتاً إلى أن مستوياتهم الفنية تتطور بشكل مستمر.

وقال: نهنئ لاعبي ولاعبات الإمارات على أدائهم الرفيع في البطولة، ونجاحهم في حصد الكثير من الميداليات الذهبية، خصوصاً في فئة المحترفين، وهذا هو العهد بأبناء وبنات الوطن الذين يثبتون في كل مناسبة أنهم الرقم الصعب والاختبار الحقيقي لبقية المتنافسين.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقاً لافتاً لأبناء وبنات الإمارات، حيث نجحوا في حصد عدد كبير من الميداليات الذهبية في فئة المحترفين. وتمكن عبد الرحمن محمد لاعب الجزيرة «حزام بنفسجي» من تحقيق ذهبية وزن 56 كجم، وفراج العولقي لاعب بني ياس «حزام بنفسجي» ذهبية وزن 77 كجم، وعبدالله الكبيسي لاعب الوحدة «حزام بنفسجي» ذهبية وزن 94 كجم، وعمر السويدي لاعب بني ياس «حزام بني» ذهبية وزن 56 كجم، ومحمد السويدي لاعب بني ياس «حزام بني» ذهبية وزن 69 كجم، وخالد الشحي لاعب العين «حزام أسود» ذهبية وزن 69 كجم، وهيا الجهوري لاعبة بني ياس «حزام بنفسجي» ذهبية وزن 70 كجم، وسارة الحمادي لاعبة بني ياس «حزام بنفسجي» ذهبية وزن 49 كجم.



وقال محمد السويدي لاعب بني ياس «حزام بني»، والفائز بذهبية وزن 69 كجم: «أشعر بسعادة غامرة لتحقيق هذا الإنجاز في هذه البطولة القوية، كما أتقدم بالتهنئة إلى زملائي الذين قدموا أروع أداء في المنافسات، ويعتبر الفوز والصعود إلى منصة التتويج نتاج عمل كبير وتدريب متواصل خلال الفترة الماضية، ونحرص على الاستفادة الكاملة من جميع مقومات النجاح التي يوفرها لنا اتحاد الجو جيتسو والأندية التي ننتسب إليها، ونؤمن بأن كل بطولة واستحقاق تمثل لنا فرصة لرد الجميل للوطن وللقيادة الرشيدة عبر التتويج بالذهب ورفع علم الدولة عاليا في شتى المحافل.

وأضاف: لدينا الكثير من الاستحقاقات العالمية المقبلة، وتتيح لنا مثل هذه البطولات المهمة تعزيز جاهزيتنا ورفع قدراتنا للاستمرار في مسيرة الإنجازات.

وشهدت منافسات البطولة حضوراً متميزاً للاعبين واللاعبات الذين توافدوا من خارج الدولة، وتمكنوا من تحقيق عدد من الميداليات الملونة، وقال الروسي سيد نابييف من أكاديمية «إيجلز بي بي جي» الداغستانية «حزام أزرق»، والذي حصد ذهبية الهواة لوزن 85 كجم: قطعت كل هذه المسافة من داغستان للمشاركة في بطولة أبوظبي الدولية، وحصلت على المكافأة المنتظرة من خلال الفوز بالذهب، وكنت أدرك أن المنافسات لن تكون سهلة، وبطولات أبوظبي وجهة أقوى اللاعبين على مستوى العالم، وبالفعل خضت عدداً من النزالات القوية مع لاعبين محترفين، ولكن الاستعداد الجيد هو مفتاح النجاح، وأشكر الإمارات والعاصمة أبوظبي على الاستضافة المتميزة.

وقالت الأرمينية ليليت دانيليان لاعبة أكاديمية «ليجاسي جو جيتسو» من أرمينيا «حزام بنفسجي»، والتي حصدت برونزية المحترفين لوزن 55 كجم: سمعت كثيراً عن بطولات أبوظبي، ولكن التجربة خير برهان، إنها حقاً وجهة الساعين لتحقيق أحلامهم في هذه الرياضة، والبطولة بحد ذاتها نموذج في روعة التنظيم والاستضافة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وبكل تأكيد فإن البطولة ستكون مقدمة لمشاركاتي المقبلة في بطولات أبوظبي، وسأبدأ من هذه اللحظة الاستعداد للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.



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