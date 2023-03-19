3500 مشارك في سباق «داس للجري»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجلس أبوظبي الرياضي، سباق جزيرة داس للجري لمسافات 2.5 كم، 5 كم، 10 كم، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى أكثر من 3500 مشارك ومشاركة، وذلك في جزيرة داس، التي تقع أقصى جنوب الخليج العربي على بعد حوالي 170 كم شمال غرب العاصمة أبوظبي.

حضر السباق الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير دائرة الموارد البشرية في أدنوك، وسهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد علي الحوسني نائب رئيس خدمات المجموعة- الشؤون الإدارية وخدمات المجموعة «أدنوك»، وعدد من القيادات الاقتصادية والرياضية في أبوظبي.

يأتي السباق ترويجاً واستعداداً للنسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي العالمي، واستكمالاً لأجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لأدنوك ومجلس أبوظبي الرياضي والخطط الرامية لجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، وتحسين نمط حياة أفراد المجتمع ولياقتهم البدنية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير دائرة الموارد البشرية في أدنوك، أن إقامة سباق الجري في جزيرة داس يعد استكمالاً للدور الاجتماعي التنموي الكبير الذي تقوم به «أدنوك»، وأن عدد المشاركين، الذي زاد عن 3500 مشارك ومشارِكة دليل على الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وفوائدها، مقدماً التهنئة لجميع المشاركين في السباق والفائزين بالمراكز الأولى.

وقال الناصري: نترقب موعد إقامة النسخة المقبلة من ماراثون أدنوك أبوظبي بعد النجاحات الكبيرة للنسخ الماضية، حيث أصبح ماراثون أدنوك أبوظبي علامة بارزة ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وحدثاً رياضياً بالغ الأهمية يجمع الآلاف من المحترفين والهواة جنباً إلى جنب في مسارات ومسافات تناسب جميع القدرات البدنية.

من جانبه، أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة الكبيرة في سباق جزيرة داس دليل على تفاعل مجتمع أبوظبي مع السباقات المجتمعية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بأهداف نشر ثقافة الرياضة، وجعلها نمطاً لحياة صحية مثالية لجميع أفراد المجتمع، مبيناً أن السباق يعد ترويجاً مهماً لماراثون أدنوك أبوظبي الذي تستضيفه أبوظبي ديسمبر المقبل.

وقال العريفي: شراكتنا مع أدنوك وثيقة ومهمة لأنها تلعب دوراً مجتمعياً كبيراً ليس على مستوى أبوظبي فحسب وإنما في مختلف مناطق الإمارات، ونتطلع للمضي قدماً نحو المزيد من أوجه التعاون مع مختلف الشركات الوطنية الرائدة، ومستعدون لتقديم كل ما هو مطلوب للوصول إلى حياة صحية ومجتمع خال من الأمراض.