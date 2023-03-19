بلماضي يشيد برافضي «الديوك»

الجزائر (د ب أ)

أشاد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بموقف اللاعبين الذين اختاروا الانضمام لكتيبة «محاربي الصحراء» على اللعب للمنتخب الفرنسي «الديوك»، مؤكداً أن هدفه التتويج بالألقاب. وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قبل مواجهة النيجر ذهاباً وإياباً في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة بكوت ديفوار مطلع 2024: «جميع اللاعبين الجدد رفضوا دعوات المنتخب الأولمبي الفرنسي، من أجل تلبية نداء الجزائر. هذا لم يحدث منذ عهد لاعبي جبهة التحرير الوطني (الذين فروا من أنديتهم الفرنسية بعد نداء قيادة الثورة الجزائرية)».

وأضاف: «هؤلاء جاؤوا إلى المنتخب الوطني حباً في الجزائر والألوان الوطنية. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء اللاعبين الشبان، بعد قرارهم بتمثيل الخضر بدلاً من فرنسا».

وتابع: «أول شيء كان الاندماج في هذا المنتخب، والأهداف الموضوعة…أنا هنا من أجل التتويج بالألقاب ووضع المنتخب في أفضل مستوى. شرحت لهم بأن العمر لا شيء، سواء كان الأمر يتعلق بلاعب شاب أو آخر متقدم في السن، بوداوي لعب الكان في سن الـ19 عاماً، وسليماني يبلغ حالياً 34 عاماً».

وأوضح بلماضي، أن الاتصالات مع حسام عوار، لاعب نادي ليون الفرنسي، وريان آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون الانجليزي، بدأت قبل 4 سنوات، بينما الأمور سارت بشكل أسرع مع جوان حجام، وبدر الدين بوعناني، مدافع نانت، ومهاجم نيس الفرنسيين على التوالي. كما أكد أن تواجد فارس شايبي، لاعب تولوز الفرنسي مع «الخضر» مهم، لأنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز خاصة في الهجوم.

وأبرز أن عوار، غير جنسيته الرياضية بعدما أبدى رغبة كبيرة في اللعب للمنتخب الجزائري وشعوره بقدرته على تقديم الأفضل، وأنه سينضم للمجموعة عندما يكون جاهزاً بدنياً. ونوه إلى أن المباراتين أمام النيجر ستسمحان للاعبين الجدد بالتعرف أكثر على الأجواء الإفريقية والاندماج تدريجياً مع البقية.

وعلق بلماضي، على قرار «فيفا» برفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم بداية من النسخة المقبلة بالقول: «السنوات تمر بسرعة، والتأهل إلى كأس العالم في أفريقيا صعب للغاية، بدليل أننا لعبنا 4 بطولات فقط منذ أول بطولة». يذكر أن المنتخب الجزائري سيلاقي نظيره منتخب النيجر الخميس المقبل على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات، ثم يتواجه المنتخبان يوم 27 مارس الحالي على ملعب «حمادي العقربي» برادس في تونس لحساب الجولة الرابعة.