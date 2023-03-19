«شرطة الشارقة» بطل القدم والطائرة في «العمالية السادسة»



الشارقة (الاتحاد)



تُوج «شرطة الشارقة» بكأس كرة القدم، ضمن بطولة الشارقة الرياضية العمالية السادسة، بعد فوزه في النهائي على فاست للمقاولات 3-2 بركلات الترجيح، وجاء أون بلان ريال استيت ثالثاً، ونال محمد مصطفى حمص «فاست»، جائزة أفضل لاعب، وسفيان «الهلال» الهداف، وجابر محمد «الشرطة» أفضل حارس، وعادل عبدالكريم «شرطة الشارقة»، أفضل مدرب.

وفي السلة، أحرز يو اي اس اللقب وتبعه جي ام جي، وفريندز الثالث، وفي الطائرة تُوج «شرطة الشارقة» باللقب، وتبعه «كلوب ديونز»، و«فريندز»، وفي الكريكيت تُوج «وقاية الأول»، وتبعه «بيئة» و«ابونميد»، وفي الهوكي تُوج «أوسكار» بالمركز الأول، و«فالكون يو اي اي» وصيفاً، و«شارجة تايجر» في المركز الثالث.

وتوجت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، الفرق الفائزة في البطولة في حفل ختامي حافل للبطولة التي نظمتها الهيئة على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وشهد الحفل الختامي سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وعمر سالم الشارجي، مدير إدارة المعايير والسياسات العمالية بالهيئة، وطارق سالم الخنبشي، رئيس شركة «ريتش تارجت» المنظمة للبطولة.

وأكد سالم القصير أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة إبراز أهمية الرياضة لحياة صحية أفضل.

وأضاف أن نجاح النسخة السادسة من البطولة، يأتي تأكيداً على أهمية تنظيم الأنشطة الرياضية الخاصة بالأيدي العاملة، وذلك بهدف إدماجهم في الأنشطة الرياضية المنوعة لإمارة الشارقة، والتي شهدت في عهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، طفرة ملحوظة شملت جميع الألعاب والفئات، ورعاية سموه شملت جميع العاملين في قطاع الأعمال بالشارقة، ووجه سموه بتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتيسير ذلك لهم، من خلال تسهيل تنظيم الأنشطة الرياضية في بيئة العمل بإمارة الشارقة.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من التوجيهات الكريمة، قامت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بتنظيم البطولة الرياضية الشاملة لهم.