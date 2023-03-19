النمساوي ماشييف بطل «دولية محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز النمساوي محمد ماشييف، بالنزال الرئيسي للنسخة الدولية رقم (39) من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك على حساب منافسه العنيد الكازاخستاني باجدوس أولجاباي في الجولة الثالثة بقرار الحكام في وزن الريشة، بينما تفوق البرازيلي فينسيوس دي في النزال الرئيسي الثاني على حساب الياباني هيكارو يوشينو بالضربة القاضية في وزن الديك.

وحضر منافسات البطولة البريطاني كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ووسام أبي نادر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

كما حضر البطولة وتوج الفائزين بطل العالم في يو إف سي لوزن الخفيف الروسي إسلام ماخاشيف، والأميركي خافيير مينديز مدرب الفنون القتالية العالمي ومدرب بطل العالم المعتزل حبيب نور محمدوف ومدرب إسلام الحالي، وعدد من الأبطال السابقين في البطولة.

وفي بقية النزالات، فاز الإيطالي ولتر كوليناردو على الفلبيني مارك ستريجل بعد معركة شرسة بإجماع الحكام في وزن الحر، وانتصر الروسي أرتور زينكوف على البرازيلي أليكس دا سليفا في وزن الحر بقرار الحكام، وتخطى الروسي مراد محمدوف عقبة الأوزبكي جافونبيك توخاتبوف في أقل من 23 ثانية بالإخضاع في وزن الحر.

وفي أسرع نزال في بطولة محاربي الإمارات، تفوق الكازاخستاني رستم جنينوف على منافسه الأوزبكي الكوم نازيموف، إذ انتهى النزال بالضربة القاضية في 8 ثوانٍ بوزن الحر، وفي نزال السيدات فازت ماريا أو جينينا على منافستها على الفلبينية كولين بيرون بالضربة القاضية في وزن القشة.

ومن جانبه، أعرب فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات، عن سعادته بوجود هذه النخبة من المقاتلين من جميع أنحاء العالم، ضمن نزالات البطولة.

وأضاف: «شاهدنا البطل العالمي إسلام ما خاشيف، والأميركي خافيير مينديز مدرب الفنون القتالية العالمي ومدرب بطل العالم المعتزل حبيب نور محمدوف ومدرب إسلام الحالي، وكذلك مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حضور البطولة، كل ذلك يؤكد أننا في طريقنا الصحيح وإلى مزيد من النجاح.

وأعرب إسلام ماخاشيف المقاتل العالمي وبطل وزن الخفيف في يو إف سي عن سعادته الكبيرة بحضور بطولة محاربي الإمارات، النسخة الدولية التي تستضيفها حلبة الاتحاد أرينا في أبوظبي بمشاركة قياسية من مقاتلي اللعبة.

وقال: «هنا مكاني وهذه الحلبة حققت فيها الفوز سابقاً وسأعود إليها في أكتوبر المقبل ضمن بطولة يو إف سي 294، سعيد بالتواجد هنا ومتابعة النزالات لمؤازرة زملائي المقاتلين الشباب، ودائماً ما أحضر لبطولة محاربي الإمارات لأنها منظمة احترافية رائعة وأيضاً هناك العديد من إخواني المقاتلين».

وأردف: «محاربي الإمارات» منظمة رائعة للفنون القتالية المختلطة تمنح الفرصة للمقاتلين الصاعدين لتقديم أفضل ما لديهم في أجواء احترافية رائعة، وعندما لامست القفص لتشجيع زملائي الشباب ساورني شعور بالحماس للعودة واللعب فيه.