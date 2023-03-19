المرزوقي بطل ختام «مهرجان أبوظبي للقدرة»



عصام السيد (أبوظبي)



واصلت إسطبلات المغاوير، العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنجازاتها بحصد لقب ثانٍ في «مهرجان أبوظبي للقدرة»، حيث تُوج فارسها عبد العزيز المرزوقي على صهوة الفرس «مرزقة» بطلاً لفعاليات اليوم الثالث، وذلك في ختام سباقات المهرجان، الذي أقيم لمسافة 120 كلم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 205 فرسان وفارسات من 24 دولة.

وتقام السباقات برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وحصد عبد العزيز المرزوقي اللقب عن جدارة، مسجلاً 4:12:36 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.50 كلم في الساعة.



وجاء في المركز الثاني الفارس منصور أحمد المنصور، على صهوة «رازورباك وينجس أوف جريس» لإسطبلات «F3» بزمن 4:13:46 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «ار او لاكي» لإسطبلات الوثبة 1، بزمن 4:15:58 ساعة.

وجاء السباق قوياً، وشهد سرعات معتدلة، خاصة في المراحل الوسطى، الثانية والثالثة التي يسعى فيها الفرسان دائماً لإراحة الخيل، استعداداً للمرحلة الأخيرة، ورغم قوة المنافسة، إلا أن بطل السباق استطاع أن يفرض كلمته، بامتلاك زمام الصدارة منذ المرحلة الثانية، ولم تفلح معه جميع محاولات اللحاق به، مستفيداً من قوة الدفع لدى الفرس «مرزقة» التي تميزت أيضاً بسرعة التعافي وثبات مستوى نبض القلب، خلال بوابات الفحص البيطري.

وبعد أداء متميز، نجح «الثنائي» عبد العزيز المرزوقي، والفرس «مرزقة»، في إنهاء الموسم «2022 -2023» بفوز رائع، عبر السباق المفتوح آخر فعاليات الموسم ومهرجان أبوظبي للقدرة.

وبدأ المرزوقي محاولاته مع الفرس المتطورة «مرزقة» بأداء تصاعدي، حيث شارك على صهوتها 3 مرات، كان ضمن العشرة الأوائل مرتين في سباق اليوم الوطني هذا الموسم، ونفس هذا السباق الموسم الماضي، أما السباق الثالث ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في قرية بوذيب، بين سباق الشباب والناشئين في يناير الماضي، حيث استطاع إكمال السباق بنجاح، لتعود الفرس وتحقق الفوز الأول لها بالدولة، في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة.

وتوج الفائزين مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وكان الفارس عبد الله عبد الرحمن أحمد قد تُوج على صهوة الفرس «اس ام اف اس جوانيتا» لإسطبلات الكمدة، بطلاً لسباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في اليوم الأول للمهرجان، ونالت الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة «باراكا الجيدو» لإسطبلات المغاوير لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم في اليوم الثاني.