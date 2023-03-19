البولو يزين احتفالية «الخمسين» بين الإمارات وسويسرا

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الدولة، العلاقات بين الإمارات وسويسرا بالعميقة والقوية، مشيراً إلى أنها تمتد إلى خمسين عاماً وتحديداً منذ السبعينيات من القرن الماضي، معبراً عن سعادته بما وصلت إليه العلاقة في مختلف الجوانب بين البلدين، مشيداً بالتقدم الرائع الذي يتضاعف عاماً بعد الآخر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها بمنزله بمنطقة السعديات بالعاصمة أبوظبي، لفريقي دبي وسانت موريتز للبولو، ممثلي الإمارات وسويسرا في اللقاء، الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على انطلاق العلاقات بين البلدين.

حضر الاحتفالية بيتر ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو وعدد من سفراء الدول في الإمارات وأعضاء فريقي دبي وسانت موريتز للبولو وحشد من المهتمين باللعبة.

ووجه سفير سويسرا لدى الإمارات الشكر للجميع على الحضور وتشريفهم هذا الحدث المهم، وقال: لا يمكنني أن أصف سعادتي بهذا الحشد الكبير الذي يجمع مختلف الثقافات والأطياف والجنسيات، من أجل الاحتفال بهذا الحدث المهم بالنسبة لنا في سويسرا.

وتابع: العلاقات بين الإمارات وسويسرا تعد مثلاً يحتذى به، كونها قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين والرغبة الدائمة في التطور على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن بداية الحكاية كانت من عند المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، الذي كان دائم الزيارة إلى سويسرا ومن هنا بدأت القصة.

وأضاف: يكفي أن أقول لكم أن الرئيس السويسري زار الإمارات أربع مرات في آخر أربع سنوات، وهذا أكبر دليل على عمق العلاقة الأخوية.

وعن اختياره للعبة البولو لتكون الحدث الرئيسي لتلك الاحتفالية قال: إنها رياضة جميلة وممتعة ولديها الكثير من العشاق في البلدين وأنا عن نفسي أعشقها وأحبها، لذلك وجدنا أن تنظيم مباراة لممثلي البلدين في دبي ربما يكون مناسباً لهذا الحدث، وعبر عن ثقته بخروج اللقاء بالشكل الذي يليق بهذه الاحتفالية المهمة، نظراً لرغبة الجميع في ظهوره ونجاحه بالصورة المطلوبة والتي تتناسب مع الفعالية.