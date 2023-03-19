دجانيني.. «القناص الماهر»



علي معالي (دبي)



فرض دجانيني تافاريس مهاجم الشارقة، والمعار من طرابزون التركي حتى نهاية الموسم نفسه بين هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» خلال وقت قياسي، وبأرقام رائعة تؤكد أنه أصبح قناصاً ماهراً في «قلعة الملك».

نجح دجانيني في إحراز «هدفين«من «الثلاثة» التي فاز بها «الملك على» البطائح ضمن «الجولة 20»، ليصل رصيده إلى 5 أهداف، في آخر 10 أهداف للشارقة.

ولم يتألق دجانيني في هز الشباك، بل يلعب دوراً دفاعياً مهماً يقوم به في العديد من المباريات، ولم يحتاج اللاعب إلى فترة طويلة للاندماج مع زملائه، بل قدم أوراق اعتماده في الظهور الأول أمام عجمان وانتهت لمصلحة «الملك» بـ «رباعية» يوم 10 فبراير الماضي، وخلال 36 يوماً، بلغت محصلة دجانيني 5 أهداف في 5 جولات بالدوري، بداية من «الجولة 16».

وأحرز دجانيني «31 عاماً»، أسرع أهداف «الملك» في شباك الجزيرة، خلال مباراتها بدوري المحترفين الذي انطلق موسم 2008- 2009، حيث هزت شباك علي خصيف بعد دقيقة و39 ثانية، وهو في الوقت نفسه أسرع أهداف الشارقة هذا الموسم، وكان ذلك في «الجولة 18»، وانتهت المباراة بخسارة «الملك» 2-1.

ولعل الفارق البسيط بين آخر مباراة لعبها بالدوري التركي مع طرابزون سبور يوم الأول من فبراير الماضي، ومباراته الأولى في «دورينا» أمام عجمان سبب في وجود اللياقة والمهارة والانسجام السريع مع زملائه اللاعبين، خاصة في الهجوم، وهو ما ظهر مع الإسباني باكو ألكاسير، الذي صنع له «هدية» الهدف الأول والانطلاقة المهمة بملاعبنا في الدقيقة 28، ورد دجانيني «الجميل» بتمريرة مثالية ومراوغة رائعة، ليسجل ألكاسير الهدف الثالث في الدقيقة 62.

ومشوار دجانيني حافل بالعديد من الإنجازات الشخصية، منذ أن وطأت قدماه البرتغال، وهو في سن الـ 18، حيث لعب لأونياو ليريا وأوليانينسي وبنفيكا وناسيونال، حتى 2014، ليرحل بعدها إلى الدوري المكسيكي، ويشهد عام 2018 تتويج دجانيني بجائزة الهداف برصيد 20 هدفاً مع سانتوس لاجونا، وقاده إلى الفوز بالعديد من الألقاب على مدار 4 مواسم.

والتوهج في المكسيك سبب مباشر في انتقال اللاعب إلى منطقة الخليج مع أهلي جدة السعودي، وتألق في موسمه الأول «2018- 2019»، بإحراز 20 هدفاً في 21 جولة فقط، وأسهم معه في 42 هدفاً من 56 مباراة خاضها بألوان الفريق، مسجلاً 32 هدفاً وصنع 10 أهداف، وانتقل بعدها إلى الدوري التركي للدفاع عن ألوان طرابزون، وشارك في 94 مباراة، وسجل 20 هدفاً، وصنع 9 أهداف، وتُوج مع الفريق بالدوري في الموسم الماضي.

وشارك دجانيني خلال مسيرته في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، و6 مباريات في الدوري الأوروبي، وانضم إلى منتخب الرأس الأخضر عام 2011، وسجل هدفه الدولي الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 أمام مدغشقر.

ويعتبر دجانيني أحدث وجوه «الملك» في ملاعبنا، ويملك تاريخاً رائعاً مع البطولات والألقاب، خاصة مع «السوبر»، ومباراته مع «الملك» أمام «الزعيم» الثالثة له خلال 759 يوماً، بخوضه 3 «مباريات سوبر»، واللقب الثالث له أيضاً في مشواره، بعد أن تُوج مرتين مع طرابزون.

جاءت أهداف دجانيني أمام عجمان والجزيرة والوصل، وهدفين في شباك البطائح، كما صنع هدفاً في مباراة عجمان، والأداء الرائع للاعب، جعل جماهير «الملك» تتحدث عن ضرورة شراء البطاقة الدولية حتى ينتقل بصفة نهائية إلى الفريق.