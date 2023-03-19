1- 0 ماركة «النصر» لـ «العميد»



دبي (الاتحاد)



احتفل «العميد» بـ «النصر» الخامس في الموسم الحالي، على حساب مضيفه العين بهدف، ليرفع نسبة انتصاراته إلى 25% في مشوار الدوري بنهاية «الجولة 20»، مقابل التعادل في 5 مباريات «25%»، والخسارة في 10 لقاءات بنسبة «50%»، ويرتقي إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وبدا من اللافت تكرار نتيجة الفوز بـ 1-0 في آخر 4 انتصارات لـ «العميد» بالدوري، أمام دبا في «الجولة 11»، والظفرة في «الجولة 14»، وبني ياس في «الجولة 19»، وصولاً إلى مباراة العين 1-0 أيضاً في «الجولة 20»، فيما اقتصر الفوز بـ 2-0 على انتصاره الأول أمام عجمان في الجولة الثانية.

وسجل «العميد» 17 هدفاً في الدوري خلال الموسم الحالي، وهو ثاني أضعف هجوم بالتساوي مع الظفرة صاحب المركز الأخير في الترتيب العام للدوري، وأمام هجوم دبا الأضعف برصيد 13 هدفاً، فيما يعد شباب الأهلي الأقوى هجوماً بـ 51 هدفاً.