ميركو يخسر لقب دولية دبي للطيران اللاسلكي



رضا سليم (دبي)



خسر الإيطالي ميركو سيزينا لقب بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليكوبتر للمحترفين»، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بحديقة خور دبي

جاء ابتعاد ميركو «حامل اللقب» ومتصدر البطولة في أول يومين، عن سباق القمة، بعدما خرجت طائرته من المسار المحدد للطيران، في محاولة لإثارة الجمهور، واستعراض مهاراته وقدراته الفائقة، بعدما انفرد بالصدارة.

وأكد طارق السعدي مدير البطولة، أن لجنة الحكام قررت توقيع عقوبة على ميركو وفقاً للائحة نتيجة هذا التجاوز، وخصم نقاط من رصيده، مما أبعده عن دائرة المنافسة، ولن يكون ضمن الخمسة الأوائل الذين يشاركون في النهائي.

وبعد جمع نقاط بطولة الاستعراض الحر وبطولة الطيران مع الموسيقى معاً، يخوض النهائي التايواني كينكو «539 نقطة»، والأميركي نيكولاس ماكسويل «533 نقطة»، والتايلاندي بوننوي «521 نقطة» ومواطنه سكارين سي دي «506 نقاط»، والتايواني هيسو يو تشي «485 نقطة» يشارك ميركو في العرض الجماعي.

من ناحية أخرى، احتل الإماراتي عبد الله الريس المركز الثامن، وهو ترتيب جيد، بعد أن قدم عرضاً متميزاً في الجولتين الأخيرتين فيما جاء تامر الشامسي في المركز العاشر.

وأسفرت نتائج بطولة الطيران مع الموسيقي عن تساوي كينكو وكان بوننوي على الصدارة «274 نقطة»، واحتل نيكولاس ماكسويل المركز الثالث «261 نقطة»، وتبعه ساسيكانا بونمالا «248 نقطة»، وسكارين سي دي «242 نقطة».

وأشاد يوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة باتحاد الرياضات الجوية، بجهود اللجنة المنظمة للبطولة، منوهاً إلى أن النجاحات تدفعنا إلى زيادة عدد المشاركين في النسخة المقبلة، بعدما اقتصرت هذا العام على الطيارين النخبة، كما أن اختيار حديقة خور دبي مسرحاً للبطولة كان موفقاً، ونسعى في النسخة الرابعة لمواصلة النجاحات وإسعاد جماهير الحضور بهدايا قيمة يتم السحب عليها.

وقال محمد محجوب المسؤول المالي بالبطولة: اللائحة تنص على أن الفائز بالمركز الأول يحصل على كأس البطولة والميدالية الذهبية ولقب بطل دبي ماسترز للطيران اللاسلكي وجائزة 7 آلاف دولار، فيما يُمنح الفائز بالمركز الثاني الميدالية الفضية و5500 دولار والفائز بالمركز الثالث يحصل على البرونزية و3500 دولار، والرابع على 2000 دولار، والخامس 1500 دولار.