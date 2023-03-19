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تير شتيجن: هدفي إسقاط نوير

تير شتيجن: هدفي إسقاط نوير
19 مارس 2023 14:08

برلين (د ب أ)
جدد حارس المرمى الألماني الدولي مارك أندري تير شتيجن تحديه لمواطنه مانويل نوير، مؤكداً أن هدفه هو أن يصبح الحارس الأول لمرمى المنتخب الألماني لكرة القدم. 

وقبل أيام قليلة على فترة التوقف الدولي المرتقبة، والتي تشهد الجولة الأولى للمباريات الدولية في عام 2023، أكد تير شتيجن أن هدفه هو أن يصبح الحارس الأول للمنتخب الألماني على حساب نوير، الذي يعاني حالياً من الإصابة. 

وقال تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية: "كان هذا ولا يزال هدفي... لا تتواجد في حراسة المرمى فقط من أجل خوض المباريات الودية. الجميع شاهدوا كيف عملت من أجل هذا على مدار سنوات". 

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ومن المنتظر أن يحصل تير شتيجن على الفرصة لحراسة مرمى المنتخب الألماني، خلال مباراتيه الوديتين أمام منتخبي بيرو وبلجيكا في 25 و28 مارس الحالي. 

واعترف تير شتيجن بأنه عانى من "لحظات صعبة" مع المنتخب الألماني في السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن وجوده الدائم على مقاعد البدلاء في كأس العالم 2018 بروسيا كان "مزعجاً"، موضحاً: "كان أدائي متميزاً في ذلك الوقت. حاولت إظهار أنني أستطيع أن أكون رقم واحد في البطولة. وكنت أستعد للعب في روسيا". وبشكل عام، لا يرى تير شتيجن "30 عاماً" أن كون هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني حالياً كان مدرباً لنوير في بايرن ميونيخ من قبل، سيمنح نوير الأفضلية. وقال تير شتيجن: "الأمر يتعلق بمستوى الأداء. وفي النهاية، ستكون التشكيلة الأفضل على أرض الملعب... أشعر بالسعادة للمساندة التي وجدتها منه".

تير شتيجن
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
هانسي فليك
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