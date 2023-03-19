«النمور» عقدة «الإمبراطور»

فيصل النقبي (كلباء)



أصبح اتحاد كلباء «عقدة» للوصل، بعدما فرض عليه التعادل في المباريات الخمس الأخيرة، آخرها لقاء «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، رغم تفوق «الإمبراطور» تاريخياً في النتائج على «النمور».

وفشل الوصل في الفوز على اتحاد كلباء خلال المباريات الخمس الأخيرة بالدوري، بعد التعادل المثير بينهما مساء أمس الأول، وتكررت نتيجة 1-1 ثلاث مرات وأيضاً 2-2 و4-4.ورسخ «النمور» العقدة، بعد أن أبعد الوصل عن «الوصافة»، بعد رفض الخسارة، وتقديم مباراة كبيرة، رغم سوء الحظ الذي طارد الفريق من خلال إضاعة ضربة جزاء في الثواني الأخيرة.