«المحبوبة» تُعانق «النجمة الثالثة» في «ماراثون العين»



عصام السيد (العين)



صنعت الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين، وبإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، الإنجاز حين تُوجت بـ«النجمة الثالثة» على التوالي، في سلسلة سباقات ماراثون العين، التي أقيمت بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ضمن الحفل الثاني عشر الذي تنافس فيه 98 خيلاً، فيما بلغت جوائزه 540 ألف درهم.

واجتمع في الشوط السابع على لقب الجولة الثالثة والختامية لماراثون العين «هيبة» لمسافة 5100 متر، البالغة جائزته 120 ألف درهم، 9 خيول، واتجهت الأنظار إلى «المحبوبة» الفائزة في الجولتين الأولى لمسافة 3200 متر، والثانية لمسافة 4100 متر.



ولم تتأخر الفرس البالغة من العمر 7 سنوات والمنحدرة من نسل «مجاني» في فرض نفسها على مجريات السباق وإبراز مهاراتها، حين اندفعت من الصفوف الخلفية لتخطف اللقب، بعد فاصل من الإثارة والتشويق من غريمتها «لولوا» بفارق 0,75 طول ومسجلة زمناً وقدره 6:27:08 دقيقة.

وحققت إسطبلات الريف بإشراف المدرب د. جابر بيطار ثنائية مستحقة، عبر «ناجح» بقيادة راي داوسون الفائز بلقب فلج هزاع المخصص لخيول إنتاج الإمارات «4 سنوات» في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، مسجلاً 2:10:10 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لإسطبلات الريف ود. جابر بيطار، عبر المفاجأة «جراتيس» بقيادة عبد العزيز البلوشي، الذي خطف لقب عود التوبة في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، مسجلاً 2:10:52 دقيقة.

ونجح المهر الأشقر «فارس» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في اكتساح منافسيه بفارق 11.5 طول في سباق شعبية الروضة، الذي أقيم في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، مسجلاً 2:19:15 دقيقة.

وحصد «ايه اف متألق» لمعتصم محمد غنام، بإشراف قيس عبود، وقيادة جان فان اوفيرمير، كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 1000 متر – هانديكاب، مسجلاً 1:07:83 دقيقة.

وتُوج «منور» لعلي حداد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون «ثنائية»، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب سباق سيح بن عمار، وسجل البطل 2:07:13 دقيقة.

وانتزع «مابوتو» لإسطبلات الراشد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة خوسيه دا سيلفا لقب جبل حفيت الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة الميل، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً 1:41:95 دقيقة.