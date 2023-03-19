منصور بن محمد يعتمد دليل استقطاب اللاعبين في أندية دبي

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي «دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي»، والذي أعده مجلس دبي الرياضي، بهدف وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين في الإمارة.

بهذه المناسبة، قال سموه: «اعتمدنا دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي، الذي أعده مجلس دبي الرياضي بهدف الارتقاء بالممارسات والآليات الخاصة بانتقاء واستقطاب وتطوير اللاعبين الموهوبين والاستثمار الأمثل للموارد، من خلال آليات دقيقة للتعاقدات مع اللاعبين في مختلف الفرق ولجميع الفئات وفق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكداً سموه أن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير القطاع الرياضي لإمارة دبي، والتي تشتمل على العديد من المحاور في مقدمتها تطوير أداء الأندية والمؤسسات الرياضية على مستوى استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات وتحقيق الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب، كما تهدف إلى أن تصبح دبي ملتقى نجوم الرياضة، ومقراً لصناع القرار في الرياضة الإقليمية والعالمية».

وأضاف سموه: «وجهنا مجلس دبي الرياضي بتطبيق أحكام هذا الدليل على جميع شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي، وكذلك مراجعة الدليل بشكل مستمر، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية وترسيخ جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، بما يواكب النمو والتطور، الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دبي»

وحمل قرار الاعتماد رقم 1 لسنة 2023، والذي يبدأ تنفيذه من قبل مجلس دبي الرياضي وشركات وأندية كرة القدم في دبي فور صدوره، وأكد القرار ضرورة التزام جميع شركات وأندية كرة القدم في إمارة دبي بتطبيق الدليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق، وأن يُصدر مجلس دبي الرياضي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والدليل.

ويهدف الدليل إلى وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين في الإمارة، من خلال هيكلة وحدة الاستقطاب ضمن الإدارة الرياضية لشركات كرة القدم حسب أفضل الممارسات العالمية، ووضع آلية لبحث واستكشاف واستقطاب اللاعبين من داخل وخارج الدولة، للفريق الأول والأكاديمية حسب أفضل الممارسات في شركات كرة القدم المحترفة، ووضع آلية لإبرام التعاقدات مع اللاعبين المستقطبين، ووضع آلية لمراقبة الاختيار والتعاقد مع اللاعبين في شركات واندية كرة القدم وتقييم مدى الالتزام بمعايير الحوكمة، بهدف ترشيد النفقات وتقليل نسبة المخاطر في عملية التعاقد.

وجاء قرار مجلس دبي الرياضي بإصدار هذا الدليل ووضع فقراته وأحكامه بدقة وتوجيه سمو رئيس المجلس بتنفيذها في جميع شركات وأندية كرة القدم بدبي، نظراً لأن عمليات بحث واستكشاف اللاعبين وتقييمهم واستقطابهم تعتبر من أهم العمليات المؤثرة في نجاح شركات كرة القدم في تحقيق أهدافها، وتقليل نسبة المخاطرة في التعاقد مع اللاعبين سواء من مواطني دولة الإمارات، أو المقيمين فيها، أو الأجانب، لضمان حصول الإدارة العليا والتنفيذية لشركات كرة القدم على المعلومات العلمية الدقيقة والمحايدة بهذا الخصوص.