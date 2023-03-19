احتفال رباعي بـ «البصمة الأولى» في الدوري

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت مباريات الجولة الـ 20 من «دوري أدنوك للمحترفين»، احتفال 4 لاعبين بأهداف البصمة الأولى في الموسم الحالي 2022-2023، وشملت القائمة الإيفواري عبدالله توري مهاجم النصر، والبرتغالي ماتيوس بيريرا مهاجم الوحدة، والمدافعين سالمين خميس لاعب شباب الأهلي، وحبيب يوسف لاعب دبا.

وقاد عبدالله توري «19 عاماً» فرقة «العميد» لتحقيق فوز ثمين خارج القواعد على حساب مضيفه العين 1-0، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، بعد مشاركته بديلاً لعبدالله أنور في الشوط الثاني، وهو الهدف الأول لتوري في مباراته الرابعة مع «العميد» كلاعب بديل، حيث اقتصرت فترة مشاركته على 125 دقيقة.

في المقابل، احتفل البرتغالي ماتيوس بيريرا مهاجم «العنابي» بهدفه الأول في مبارته السادسة مع ناديه الحالي في الدوري، في المواجهة أمام مضيفه الظفرة 3-1، بعدما افتتح التسجيل بطريقة ذكية من ركلة حرة في الدقيقة 15 ممهداً الطريق أمام فوز الوحدة المهم.

وأكد سالمين خميس مدافع شباب الأهلي على عودته القوية للمشاركة مع «الفرسان» بتسجيله الهدف الثالث لفريقه أمام ضيفه خورفكان 3-1، في المباراة الثانية على التوالي، التي يشارك فيها العائد سالمين خلال الموسم الحالي كلاعب بديل، وهو هدفه الأولى في الدوري منذ موسم 2018-2019.

وبدا من اللافت أن الثلاثي عبدالله توري «النصر»، ماتيوس بيريرا «الوحدة»، سالمين خميس «شباب الأهلي»، شاركوا كلاعبين بدلاء مع فرقهم قبل نجاحهم في تسجيل باكورة أهدافهم في الموسم الحالي.

بدوره، انتظر حبيب يوسف مدافع دبا مباراته الـ 13 مع «النواخذة» في الدوري خلال الموسم الحالي ليحتفل بهدفه الأول، بعدما أضاف الهدف الثاني لفريقه أمام مضيفه بني ياس 2-0، والذي صعد بترتيب دبا للمركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الظفرة المتذيل.

أهداف البصمة الأولى في الجولة

- حبيب يوسف «دبا»

- سالمين خميس «شباب الأهلي»

ماتيوس بيريرا «الوحدة»

عبدالله توري «النصر»