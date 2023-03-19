عجمان يتصدر «الأهداف العكسية»

رضا سليم (دبي)

تصدر فريق عجمان الأهداف العكسية، التي دخلت مرماه هذا الموسم حتى الآن، بعدما سجل المدافع عبدالله صالح بالخطأ في مرماه أمام الجزيرة في الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حاول تشتيت الكرة التي سددها عبدالله رمضان لاعب الجزيرة، إلا أن الكرة اصطدمت بقدمه وسكنت شباك علي الحوسني، وهو الهدف العكسي الوحيد في هذه الجولة، وسبق أن سعود سعيد لاعب «البرتقالي» بالخطأ في مرماه أمام الشارقة في الجولة الثالثة من بداية الموسم، بينما كان الهدف الثالث للاعب عبدالرحمن راكان أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة عشر.

وارتفع معدل الأهداف العكسية حتى الآن على 7 أهداف، وشهدت الجولة 13 أعلى نسبة، بعدما سجل 3 لاعبين في مرماهم وهم درويش محمد حارس الشارقة أمام النصر، وكوامي أوتون لاعب العين أمام البطائح، وراكان لاعب عجمان أمام «الفرسان»، بينما شهدت الجولة 17 هدفاً عكسياً واحداً سجله خالد الهاشمي لاعب بني ياس أمام فريق الجزيرة، وهو ما تكرر في الجولة 18 بهدف عكسي وحيد عن طريق سلطان الزعابي لاعب كلباء بالخطأ في مرمى فريقه لصالح شباب الأهلي، الذي يتصدر الأندية التي استفادت من الأهداف العكسية برصيد هدفين، متساوياً مع الجزيرة.

ورغم الهدف العكسي لـ«البرتقالي»، إلا أنه نجح في تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة لتكون المباراة الوحيدة التي يسجل فيها هدفاً عكسياً ولا يخسر نقاطها، ويحصد نقطة أمام «فخر أبوظبي»، وهي النقطة التي جعلت سجله خالياً من الهزائم في آخر 4 جولات، بعدما فاز على دبا 3-2 وعلى بني ياس 3-2 وتعادل مع خورفكان 2-2، وكانت أخر خسارة للفريق في الجولة 16 أمام الشارقة.