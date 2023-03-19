«أبوظبي لرفع الأثقال» يحصد ذهبية وبرونزية في كأس الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



حصد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ذهبية وزن 71 كجم، وبرونزية وزن 81 كجم للسيدات، في اليوم الأول من كأس الإمارات التي ينظمها اتحاد اللعبة، بمدرسة الاتحاد الخاصة في دبي، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة.

وحلقت باولا جارسيا بذهبية 71 كجم، لتهدي نادي أبوظبي أول ميدالية في تاريخه، في أول مشاركة له أيضاً في بطولة رسمية، بينما حصدت زميلتها أنجيلا هيل برونزية وزن 81 كجم، فيما حققت أسماء أحمد المركز العاشر في وزن 71 كجم، وناشيبا ناكاييزا ومريم سلطان المركزين الخامس والسابع في وزن 59 كجم على التوالي، وتألق نادي أبوظبي للسيدات بشكل جماعي، حيث لم تخطئ اللاعبات الخمس في الرفعات الست.



وأبدت باولا سعادتها الكبيرة بحصد «الذهبية»، وأن تكون أول لاعبة من النادي تحقق ميدالية، مؤكدة أن الفوز يأتي ترجمة للإعداد الجيد للبطولة خلال الأسابيع الماضية، وتوفير النادي لكل ما يحتاجه اللاعبون لأن يطوروا من مستوياتهم، تحت إشراف المدرب أفيناش باندو.

وأشارت إلى أن البطولة شهدت مستويات عالية من جميع اللاعبات، وأن المنافسة جاءت قوية ومثيرة، مؤكدة أن فريق السيدات استطاع أن يقدم نفسه بقوة في أول ظهور له في المسابقات الرسمية المحلية، وأن القادم سيكون حافلاً بالنجاحات.

من جهته، أشاد أفيناش باندو المدير الفني للنادي بالمستوى المتميز الذي قدمته اللاعبات، في مسابقة تنافسية من الطراز الرفيع، وفي وجود منافسات صاحبات قدرات عالية من فرنسا ورومانيا وعُمان والكويت، وقال: رغم ذلك نجحت باولا جارسيا في الفوز بالذهبية، فيما نجحت أنجيلا هيل في الحصول على البرونزية، كما أن بقية اللاعبات نافسن بقوة، وكان أداؤهن متميزاً، وسعيد بالمستوى في أول بطولة رسمية يخوضها النادي.

وأضاف: أن المستوى تطور كثيراً، قياساً ببطولة أبوظبي التي نظمها النادي في فبراير الماضي، ويعود ذلك إلى نوعية التدريبات وجدية الجميع، ورغبتهم في التطور إلى الأفضل، وأنا على ثقة في أن الفريق لديه الكثير ليقدمه في الاستحقاقات المقبلة داخلياً وخارجياً.

وكشف أفيناش عن أن انجيلا رغم أنها تلعب في وزن تحت 71 كجم، إلا أنها نافست في وزن 81 كجم، لمنح الفرصة لزميلتها باولا للمنافسة على ذهبية الوزن وهو ما نجحت فيه.