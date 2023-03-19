شباك الظفرة «الأكثر اهتزازاً» في 15 دقيقة!

علي معالي (دبي)

أصبح فريق نادي الظفرة أكثر فرق دوري أدنوك للمحترفين تلقياً للأهداف في أول 15 دقيقة، بواقع 7 مرات في 6 مباريات من أصل 20 مباراة بالمسابقة حتى الآن، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها «الفارس» في المواجهة الأخيرة أمام فريق الوحدة في الجولة الـ 20، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهز الهدف الأول شباك الظفرة في الدقيقة 7 عن طريق أدريان سيلفا، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ضربة جزاء انبرى لها ماتيوس فيليبي بيريرا.

وكان الوحدة أيضاً قد هز شباك «الفارس» في الدور الأول، بهدف المصري أحمد رفعت في الدقيقة السادسة في المباراة التي انتهت بفوز العنابي 4- 2، لتصبح عدد أهداف الوحدة فقط في شباك الظفرة في أول 15 دقيقة هذا الموسم ثلاثة أهداف «هاتريك»، وهو رقم قياسي للعنابي في مواجهات «الفارس».

وكان نادي العين أيضاً قد كرر تسجيل الأهداف في أول 15 دقيقة بشباك «الفارس» في مباراتين هذا الموسم، الأولى بالدور الأول في الجولة الثانية بهدف لابا كودجو في الدقيقة 11، وهو الذي سجل يومها 4 أهداف من السباعية التي تفوق بها «الزعيم»، والمرة الثانية في الجولة 15 بهدف إيريك في الدقيقة 5 في المباراة التي انتهت 4-1.

ونجح فريق بني ياس في الجولة الثامنة أن يهزم الظفرة بنتيجة 5-0، ويومها سجل جاستون سواريز هدف «السماوي» الأول في الدقيقة الأولى، واستطاع فريق الوصل عن طريق سفيان بوفتيني أن يهز شباك الظفرة في الدقيقة 15 في مباراة الجولة الـ 18، التي انتهت بفوز الإمبراطور 2-0.

