نجاح كبير لمنافسات «الموتوسيرف» في «القناة»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، والتي أقيمت في ممشى القناة في منطقة ربدان، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبنجاح جماهيري كبير، عبر الجولة التي شهدت مشاركة قوية وحضور 35 متسابقاً في فئات البطولة الخمس.

ونجحت البطولة جماهيرياً بامتياز، حيث انطلقت منذ الصباح الباكر، واستمرت حتى السادسة مساء مع تتويج الأبطال والفائزين في الختام.

وفي منافسات السيدات، تمكنت أنيتا ستلوكالوفا من إحراز المركز الأول، وحلت ثانية ليندا لوكشيندر، والثالثة أنا فاسييلا.

وفي فئة التحدي، حل في المركز الأول آدم جانوسيك وجاء ثانياً بافيل سوكينكيك، وثالثاً مبارك الفاضل من الكويت، وفي فئة «الماستر»، تمكن من إحراز المركز الأول جاكوب كورنفيل، وجاء ثانياً أليكس لوكشيندر، وثالثاً حمد الحداد من الكويت.

وفي فئة «الجونيور» أو الناشئين، جاء في المركز الأول فارس رمضان من الكويت، وثانياً حمد الحداد من الكويت، وثالثاً ليندا لوكشيندر، وفي فئة «الروكي» التي أقيمت للمرة الأولى، حل في المركز الأول أنا فاسيليفا، وجاء ثانياً سعيد راشد الهاملي من الإمارات، وثالثاً جاء بوريانا ستيفانوفا.

وحظيت الجولة بنجاح فني كبير عبر الموقع الذي يستضيف المنافسات للمرة الأولى، بالإضافة إلى التفاعل الكبير للجمهور مع المنافسة طوال فترات السباق.

وكرّم الفائزين في الختام، ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وأحمد إبراهيم الطاهر مدير السباق.

من جهته، وجه أحمد الطاهر الشكر إلى إدارة ممشى القناة، والتي قدمت كل التسهيلات من أجل استضافة الحدث وإقامة السباق، حيث ساهمت بالشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إخراج المنافسة في صورة مثالية ومتكاملة.