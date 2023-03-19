اتحاد المواي تاي يُثمن مبادرات «القيادة الرشيدة»



أبوظبي (الاتحاد)

رفع اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في اجتماعه برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على رعاية ودعم قطاع الشباب والرياضة بالدولة، مما كان له أبلغ الأثر في النجاحات الشبابية والرياضية التي تحققت على المستويات كافة، وهنأ المجلس القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وثمن النيادي المبادرات الحكيمة والرائدة من القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للقطاع الرياضي، موجهاً الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لرعايته لمسيرة الاتحاد، مما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات منذ تأسيس الاتحاد، والذي كان محل إشادة من الاتحادات الإقليمية والدولية، لما أحدثه اتحاد المواي تاي من طفرة نوعية على المستويات كافة.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالنجاحات الفنية والتنظيمية والمجتمعية التي حققتها استضافة أبوظبي للبطولة العربية للمواي تاي، التي أقيمت مؤخراً بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وبإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي، وسط مشاركة عربية واسعة، والتي تزامنت مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني في الإمارات لعام 2023، مشيداً بالتقارير الإيجابية الاتحاد العربي للمواي تاي، وإشادة الأشفاء بنجاحها عقب البطولة.

وقال طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد: إن مجلس إدارة الاتحاد اطلع على التقارير الفنية والإدارية لنشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، ووجه بمتابعة الجهود لاستكمال نشاط الاتحاد في المرحلة المقبلة من الموسم الحالي 2022- 2023.