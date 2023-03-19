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الرياضي

«غنتوت» بطل كأس رئيس الدولة للبولو

«غنتوت» بطل كأس رئيس الدولة للبولو
19 مارس 2023 12:30

رضا سليم (دبي)
أحرز فريق غنتوت، لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بعد فوزه على فريق الإمارات 17-13 في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد زايد للبولو، ليستعيد غنتوت الكأس الغالية مرة أخرى، بعدما خسرها الموسم الماضي، ويحتفظ بالكأس المقدمة من ديوان الرئاسة إلى الأبد.
وجاءت المباراة النهائية تليق بالحدث الكبير والختام المميز لموسم البولو في النادي، حيث ظهر النهائي بمستوى فني مرتفع شهد 30 هدفاً، وسجل أهداف غنتوت ماركوس رايا 7 أهداف وبابلو لورنيتي 5 أهداف وسيجوند أمادوري 3 أهداف وناصر الشامسي «كابتن» الفريق هدفين، وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات الذي قدم مباراة كبيرة وسجل أهدافه النجم توماس بيريسفورد 9 أهداف ولوكاس مونتيفردي وأنطونيو هيجي بمعدل هدفين لكل لاعب.
ونجح فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق ذئاب الحبتور 9-8 في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت باستاد سلطان بن زايد بنادي غنتوت، وأدار اليوم الأخير طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.
وحضر النهائي ومراسم التتويج، الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان والشيخة عائشة بنت راشد المعلا، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، كما تم تكريم الجهات التي دعمت مسيرة النادي، وساهمت في نجاح موسمه من الشركات والجهات الرسمية.
وشهد المهرجان الختامي، العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية، وأبرزها عروض الكلاب البوليسية المقدمة من وحدة الكلاب البوليسية بشرطة أبوظبي، ثم فقرة القفز الحر بالمظلات الرائعة بمشاركة أبطال الإمارات، والاستعراض الجوي لفريق طيران الفرسان «نسور الجو»، وعروض موسيقي شرطة أبوظبي، بجانب السحوبات على جوائز للجمهور.

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