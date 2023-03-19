«الهبوط» في «ألعاب الهواء»!



عمرو عبيد (القاهرة)



سجلت الفرق في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين» 4 أهداف عبر التسديدات الرأسية من «ألعاب الهواء»، وهو ما يُمثّل نسبة 22.2% من إجمالي أهداف هذا الأسبوع، وربما لا تُعد تلك النسبة ضئيلة بصورة عامة، لكنها تعبر عن استمرار الهبوط في معدلات «أهداف الهواء» منذ بداية الدور الثاني في النسخة الجارية من الدوري، مقارنة بحصاد النصف الأول!

وخلال أول 13 جولة من «دورينا»، تم تسجيل 62 هدفاً بوساطة رؤوس اللاعبين، وهو ما يشير إلى أن المتوسط العام بلغ 4.77 هدف من «ألعاب الهواء» في كل أسبوع على الأقل، بينما اهتزت الشباك عبر تلك الألعاب في الجولات السبع التي أقيمت حتى الآن في الدور الثاني 23 مرة، بمتوسط 3.28 هدف في الأسبوع، بما يوضّح أن نسبة التراجع بلغت «-1.5» هدف في كل جولة.

وباستثناء «الجولة 20»، جاءت أغلب أسابيع الدور الثاني في «ذيل» تلك القائمة بنسب متراجعة، حيث شهدت «الجولة 16» تسجيل 9.5% فقط من أهدافها عبر «ألعاب الهواء»، يليها «الأسبوع 15»، بنسبة 10.7%، مقابل 14.3% لـ«الجولة 14»، وكذلك 15% ل «الجولة 17»، في حين اهتزت الشباك بواسطة الرؤوس في «الأسبوع 18» بنسبة 17.4% مقابل 19% لـ«الجولة 19».

ولم تشهد النسخة الجارية تسجيل أكثر من 6 أهداف عبر الرؤوس في أي جولة، حيث يُعد هذا الرقم هو الأكبر منذ بداية الموسم، وتكرر حدوثه في الجولة الثانية ثم 11 و13، بينما شهدت «الجولة 16» تسجيل هدفين فقط من «ألعاب الهواء»، مقابل 3 أهداف في الجولات 14 و15 و17، بجانب الجولة السادسة، كما تم تسجيل 4 أهداف من هذا النوع في 7 جولات، ليكون المعدل الأكبر، بينها 3 جولات في الدور الثاني حتى الآن!

ومع الوضع في الاعتبار أن «العنابي» هو أكثر الفرق تسجيلاً لأهداف الرؤوس، يُمكن اعتباره «نموذجاً مثالياً» لدراسة تلك الظاهرة، حيث أحرز 12 هدفاً عبر ألعاب الهواء منها 9 في الدور الأول بنسبة 75% مقابل 25% بإجمالي 3 فقط في الدور الثاني، بل إن تلك الألعاب شكلت قوة واضحة للفريق في النصف الأول من البطولة بمساهمتها في تسجيل 34.6% من أهدافه آنذاك، بينما تراجعت إلى 25% مؤخراً.

وبالتعمق في إحصاءات «العنابي» و«الإمبراطور»، كونهما الأكثر استغلالاً لتلك الألعاب، يبدو أن أبرز أسباب تراجع معدلاتهما الخاصة بأهداف الرؤوس هو تراجع استغلال الركلات الثابتة التي منحتهما 14 هدفاً في تلك القائمة، خاصة الركنية، حيث أحرز «أصحاب السعادة» 8 أهداف من إجمالي الـ12 الخاصة بألعاب الهواء عبر الركلات الثابتة، بينها 6 ركنيات أتت كلها خلال الدور الأول، وأحرز الفريق هدفاً وحيداً من ركلة حرة غير مباشرة في الدور الثاني، في حين هز «الفهود» شباك منافسيه برؤوس لاعبيه 11 مرة منها 6 بوساطة الركلات الركنية، والمثير للدهشة أنها كلها جاءت في الدور الأول أيضاً!