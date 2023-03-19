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شباب الأهلي «الرابح الأكبر»

شباب الأهلي «الرابح الأكبر»
19 مارس 2023 12:00

 
دبي (الاتحاد)

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يعد شباب الأهلي «الرابح الأكبر» في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما تغلب على خورفكان، بينما تعثر مطاردوه المباشرون، بخسارة العين أمام النصر، وتعادل الوصل أمام اتحاد كلباء.
وبمقارنة بين حال «الفرسان»، بعد 7 جولات في الدور الأول، ومثلها في الدور الثاني، فإن الفريق وقتها جمع «13 نقطة»، واحتل المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن الشارقة «المتصدر»، ونقطتين عن الوصل «الوصيف»، ويتساوى مع العين والوحدة، وتجرع خسارتين.
وبعد العدد نفسه من المباريات بالدور الثاني، فإن شباب الأهلي أصبح بالصدارة بفارق 5 نقاط عن العين والوصل والوحدة، و7 نقاط عن الشارقة، ولم يعرف الخسارة في الدور الثاني.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العين
النصر
الوصل
اتحاد كلباء
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