«بدلاء الفرسان» يصنعون «الفارق 18»

مراد المصري (دبي)



يبدو أن اعتماد شباب الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين، لا تقتصر على مجرد القيام بـ«تبديلات روتينية»، من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم هذا الموسم، ولكنها تمتد إلى التأثير في الملعب، بمساعدة الفريق على جمع «18 نقطة» خلال 6 انتصارات مؤثرة، مما ساهم في تعزيز موقع «الفرسان» بصدارة ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين».

وجاءت مشاركة «البديل» سالمين خميس، لتحمل معها الهدف الثالث والحاسم، في الفوز على خورفكان ضمن «الجولة 20»، وشهدت الجولة الماضية أيضاً مشاركة يحيى الغساني بديلاً مطلع الشوط الثاني، ليسجل هدفاً ويسهم في قلب النتيجة إلى فوز ثمين على الجزيرة 3-2.

وسجل «البديل» جويلهيرم دا سيلفا الهدف الثالث والحاسم، ليقود شباب الأهلي إلى الفوز على عجمان 3-1 في «الجولة 13».

ولعل أكثر هدفين ثمينين لـ«بديلين»، هما لعزيز جانيف أمام العين في الجولة الثامنة، وقاد «الفرسان» إلى الفوز 2-1، ويوسف جابر أمام الجزيرة عندما حقق فريقه الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع ضمن الجولة السادسة.

وأسهم «البديلان» يوري سيزار ودومبيا من تسجيل هدفين، قادا «الفرسان» إلى قلب الطاولة أمام دبا الفجيرة 2-1 في الجولة الثانية.