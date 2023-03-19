«أبوظبي الرياضي» بطل دوري الأولى للسيدات



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج نادي أبوظبي الرياضي ببطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات موسم 2022-2023، بعد فوزه على أونكس بهدفين، والتي أقيمت على ملعب ذياب عوانة، ضمن «الجولة 15» والأخيرة للمسابقة.

وتوّج سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية، الجهاز الفني ولاعبات نادي أبوظبي بدرع الدوري والميداليات الذهبية للمركز الأول، فيما سلّما الميداليات الفضية لفريق أونكس صاحب المركز الثاني.

وقام عضوا مجلس الإدارة بتسليم الجوائز الفردية للمسابقة، حيثُ حصلت اللاعبة روان الحمادي لاعبة نادي أبوظبي الرياضي على جائزة أفضل لاعبة مواطنة، ونالت سارة الرجواي «أيه إف سي» جائزة أفضل لاعبة واعدة، ومها البلوشي «وولفهاوندرز» جائزة أفضل حارس، فيما حصلت تيتي «نادي أبوظبي الرياضي» على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في المسابقة.

وحصد نادي أبوظبي لقب دوري الدرجة الأولى برصيد 34 نقطة، من فوزه في 11 مباراة وتعادله في مباراة واحدة، ولم يتلق الخسارة خلال الدوري، ويملك أقوي هجوم «67 هدفاً»، بينما تلقت شباكه 6 أهداف ليصبح الأقوى دفاعاً.

ونال أونكس وصافة الدوري وله 25 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات، وتعادل 3 مرات وخسارة واحدة.

وتوج «إمباير» بطلاً لدوري الدرجة الثانية التي، والتي حسمها لمصلحته بعد وصوله إلى «النقطة 21»، وبفارق 5 نقاط عن إيليلانس الذي حلّ في الوصافة وله 16 نقطة.

وهنأت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية، نادي أبوظبي الرياضي بطل دوري الدرجة الأولى وإمباير بطل دوري الدرجة الثانية، وأونكس وإيليانس «الوصيفين»، وأشادت بالمنافسة القوية التي قدمتها جميع الفرق التي شاركت في دوري الأولى والثانية خلال الموسم الجاري، وأشادت بنجاح المسابقتين في فرز لاعبات متميزات، تم رفد منتخباتنا الوطنية بهن خلال الفترة الماضية، وأكدت أن لجنة كرة القدم النسائية تسعى لزيادة عدد الفرق المشاركة خلال الموسم المقبل.