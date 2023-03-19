سالم عبدالرحمن بطل «تقويم الرياض» الشطرنجي

رضا سليم (دبي)

توج الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب بطولة الشطرنج في «تقويم الرياض 2023»، بعد فوزه بالمركز الأول، حيث نجح في حصد 8 نقاط في 9 جولات بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين ليحصد جائزة المركز الأول وقدرها 300 ألف ريال.

شارك في البطولة 104 لاعبين ولاعبات من 21 دولة عربية، ورصدت اللجنة المنظمة 800 ألف ريال لأصحاب المراكز العشرة الأولى، وجاء الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة بكسر التعادل عن مواطنه أدهم فوزي الثالث، الذي حقق نفس الرصيد من النقاط.

وعقب انتهاء الجولة التاسعة، قام أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالهيئة العامة للترفيه والدكتور عبدالله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، بتتويج أصحاب المراكز الأولى في احتفالية كبيرة، وتعد البطولة من أقوى البطولات العربية وأغلاها على مستوى الشرق الأوسط.

وجاء عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، فيما جاء عمر نعمان لاعب نادي الشارقة للشطرنج في المركز 26 برصيد 5.5 نقاط فيما جاءت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج في المركز 38 برصيد 5 نقاط.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج عن سعادته بهذا الإنجاز العربي الكبير، خاصة أن مسك الختام كان بالتتويج، في ليلة إماراتية من ليالي الإنجازات في الرياض، مؤكداً أن البطولة كانت من أقوى البطولات نظراً لمشاركة اللاعبين العرب المصنفين بجانب جوائزها المالية الكبيرة، مؤكداً أن فوز سالم عبدالرحمن بالمركز الأول هو تأكيد على ريادة الإمارات للعبة، وتواجدها بقوة على المستوى العربي بالإضافة إلى أن البطولة مصنفة دولياً، ومن المؤكد أن الفائدة لكل لاعبينا في الحصول على نقاط تصنيفية بجانب اكتساب الخبرة من المشاركة في هذا المحفل الكبير.

وأضاف: سياسية الاتحاد تسير في نفس اتجاه المشاركة في كل البطولات العربية والقارية والدولية من أجل الارتقاء بمستوى لاعبينا وأيضاً الوصول لمنصات التتويج وهو ما نضعه نصب أعيننا، وقبل هذه البطولة شاركنا في البطولة العربية بالسودان ودفعنا بمجموعة أخرى من اللاعبين، وأمامنا دورة الألعاب الآسيوية وبطولة آسيا للصالات وبطولة الأمم الآسيوية في السعودية بجانب بطولات الاتحاد الدولي، والبطولات العربية.