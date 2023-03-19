«4 رؤوس» تحت «ميكروسكوب الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل ريال مدريد رحلة البحث عن مهاجم جديد، ليكون بديلاً للفرنسي كريم بنزيمة الذي سيكون من الصعب الاعتماد عليه بصفة أساسية في الموسم الجديد، رغم التجديد له لموسم آخر، نظراً لكثرة إصاباته، ويكفي أنه غاب هذا الموسم عن 13مباراة حتى الآن بسبب الإصابات المتكررة.

وفي الوقت نفسه، لن يكون بمقدور«الميرنجي» الاعتماد على الشاب البرازيلي إندريك لاعب بالميراس، والذي لن يتم تفعيل عقده، إلا اعتباراً من «صيف 2024»، لأن الريال حصل على خدمات اللاعب، مقابل 72مليون يورو مع «إيقاف التنفيذ»، على أن يسري التعاقد اعتباراً من «صيف 2024»،عندما يبلغ 18 سنة.

وإزاء هذا الوضع، شعرت إدارة «الريال» بأنها في موقف صعب بالنسبة لاختياراتها لمركز رأس الحربة الصريح «رقم 9»، خلال هذه «الفترة الانتقالية»، في الوقت الذي تدرك فيه مدى الصعوبة التي تواجهها إذا ما فكرت جدياً في الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان الذي قد يغالي في طلباته المادية.

ولهذا اتجهت أنظار«البلانكوس» إلى إنجلترا وتحديداً توتنهام، بحثاً عن ضالته المنشودة، ووجدها في الإنجليزي هاري كين الذي ربما يكلف «الملكي» مبلغاً كبيراً، وإن كان اقترابه من الثلاثين من عمره، واقتراب عقده من الانتهاء مع «السبيرز» في «صيف 2024»، ربما يسهمان في خفض سعره.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن دانييل ليفي رئيس توتنهام يفضل بيع كين خارج إنجلترا، في حالة إصراره على الرحيل، لأن النجم الهداف يستطيع اعتباراً من الشتاء المقبل التفاوض مع أي نادٍ آخر للانتقال إليه مجاناً، إذا ما رفض تجديد عقده.

وأشارت مصادر صحفية إسبانية إلى أن الريال وضع أيضاً عدداً آخر من المهاجمين «السوبر» تحت «الميكروسكوب» خلال الأسابيع الأخيرة، بينهم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي الذي سبق أن عرض خدماته على الريال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ، والبرازيلي ريتشارليسون زميل هاري كين في توتنهام، والذي تعتبره إدارة الريال خياراً منطقياً أوصى به الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي سبق له تدريب المهاجم عندما كان مدرباً لإيفرتون، كما أن البلجيكي روميلو لوكاكو المعار حالياً إلى تشيلسي من إنتر ميلان الإيطالي، يعتبر خياراً آخر.

وقالت المصادر نفسها إن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ أبرز منافسين لـ «الريال»، فيما يتعلق بمحاولات الحصول على خدمات هاري كين، غير أن النجم الإنجليزي يفضل على ما يبدو الانتقال إلى إسبانيا، لكي يضمن الحصول على بطولات وألقاب، تضاف إلى رصيده الكبير هدافاً لمنتخب بلاده وناديه الحالي.

ونوهت المصادر نفسها إلى أن تاريخ ريال مدريد حافل بنجوم إنجليز «سوبر»، على رأسهم ديفيد بيكهام، ومايكل أوين، وستيف ماكمانمان، وسيكون سعيداً لو قرر كين أن يكون النجم القادم.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «ماركا» أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يسعى لتحسين قوام الفريق، ودعمه بنجوم جدد من أجل الموسم المقبل، وأشارت إلى أنه على وشك توقيع عقد مع المدافع فران جارسيا «23 عاماً» ظهير رايو فاليكانو، والذي سبق له المرور على أكاديمية «لوكاستيا» المدريدية قبل 3 سنوات، والهدف من التعاقد معه لمنافسة الفرنسي فيرلان ميندي في مركز الظهير الأيسر، ويحل بديلاً له في حال رحيله.

وهناك لاعب آخر داعم للجانب الهجومي هو إبراهيم دياز الذي أعاره الريال إلى إيه سي ميلان الإيطالي منذ 2020، حيث يتردد أنه يناقش حالياً التفاصيل الأخيرة، من أجل عودته مرة أخرى إلى «السنتياجو برنابيو»، ويمتد عقده مع «الريال» حتى 2025، والهدف من عودته، أن يكون بديلاً لماركو أسينسيو الذي يقترب من الرحيل بنهاية الموسم، لأن «الملكي» لم يفكر على الإطلاق في تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، ومعروف أن برشلونة يريد اللاعب ولكنه ينتظر إلى أن يحسم أسينسيو موقفه مع «الريال».