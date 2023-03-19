«صدمة» هالاند بعد غرق سفينة «الديوك»!

عمرو عبيد (القاهرة)



من جديد أصبح النرويجي هالاند حديث الصحف الإنجليزية والعالمية، بعدما سجل «هاتريك» آخر لمصلحة مانشستر سيتي، ليقوده إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما دك «السيتي» مرمى بيرنلي بـ«نصف درزن» من الأهداف، في دور الثمانية.

وخرجت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية بعنوان طريف عبر غلافها، حيث قالت «أخبار صادمة عن هالاند» وأردفت أن «الصاروخ» سمح لغيره بتسجيل الأهداف، بعد «الهاتريك» في واقعة نادرة، وكتبت عبر موقعها أن جوارديولا لم يُظهر «أي رحمة» في مواجهة «تلميذه» فينسنت كومباني مدرب بيرنلي، ونقلت عن بعض جماهير الأخير قولها إن «بيب» خدع الجميع نهاية عام 2021، عندما أعلن صعوبة إيجاد بديل للأسطورة «السيتي» سيرجيو أجويرو، لأن ما يفعله هالاند هذا الموسم «خيالي»!

ورغم اهتمام الصحافة الإسبانية بـ«الكلاسيكو»، إلا أن ماركا لم تستطع تجاهل ما يقدمه هالاند، حيث قالت إن «الوحش النرويجي» يواصل افتراس ضحاياه، مُسجلاً 8 أهداف في مباراتين، قبل مواجهة المنتخب الإسباني السبت المقبل في تصفيات «يورو 2024»، وبالطبع أفردت الصحف النرويجية صفحاتها للحديث عن «نجمها الفذ» التي اتفقت جميعها على أن ما يفعله ابن الـ22 عاماً «لا يُصدّق»، ونقلت «إن آر كي» تصريحات ألان شيرر التي أكد فيها أن هالاند لا يُمكن إيقافه، وأن ما يفعله يُعد «ضرباً من الجنون»، وربما يُنهي الموسم بـ60 هدفاً، إذا استمرت عجلة أهدافه في الدوران بهذا المعدل، وقالت «في جي» أن هالاند سجّل خلال أسبوع واحد أهدافاً يفوق عددها أيام هذا الأسبوع.

في حين نقلت «أفتينبوستن» عن ماركا تقريرها الذي أشار إلى أن تجديد عقد جوارديولا مع السيتي جعل هالاند أغلى لاعب في العالم، بعد زيادة الشرط الجزائي في عقد النرويجي إلى 200 مليون يورو لعام 2025، نتيجة ارتباطه باستمرار «الفيلسوف» مدرباً حسب تعقيب الصحيفة الإسبانية.

الطريف أن الكرة الإنجليزية كانت محط أنظار الصحف خارج الحدود، ليس فقط بسبب هالاند، بل لما صدر عن المدرب الإيطالي كونتي بهجومه «الناري» على لاعبي توتنهام بعد التفريط في الفوز أمام ساوثهامبتون خلال المباراة بالجولة 28 من «البريميرليج»، وبعد تحول النتيجة إلى التعادل 3-3، تصدّرت تصريحات كونتي صحيفة لاجازيتا الإيطالية التي قال فيها إنه لم يشاهد شيئاً في حياته مثل ما يراه الآن مع «الديوك»، ورغم سقوط ميلان ومواجهات الديربي الـ3 في «الكالشيو»، إلا أن كونتي ظهر فوق غلاف توتوسبورت بعنوان «توتنهام.. هذا يكفي!»، في إشارة إلى رغبة الإيطالي في القفز من «سفينة الديوك الغارقة» والتمهيد لعدم تجديد عقده نهاية هذا الموسم، بل إن صحيفة سوبر ديبورتي الإسبانية تخطت هزيمة فالنسيا القاسية على يد أتلتيكو مدريد في «الليجا»، ونشرت تقريراً حول هجومه «الشرس» ضد لاعبيه ووصفهم بـ«الأنانية المفرطة» وكذلك سخريته من ملاك النادي الذين لم ينجحوا في الفوز بأي بطولة طوال 20 عاماً!