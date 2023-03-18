الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!

كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
19 مارس 2023 02:00

ساوثهامبتون (د ب أ)
انتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن أضاع الفريق فرصة الصعود للمركز الثالث بعد التعادل 3/3 مع ساوثهامبتون. 

وكان توتنهام بصدد تحقيق فوز مهم في مسعاه لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عندما سجل إيفان بيريسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 74، بعد هدفين سجلهما بيدرو بورو وهاري كين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير، استطاع أن يعود في النتيجة عن طريق تشي أدامز وثيو والكوت، قبل أن يسجل جيمس وارد براوس هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء. 

أخبار ذات صلة
ساوثهامبتون يخطف تعادلاً مثيراً من توتنهام
«السيتي» و«البايرن».. أقوى مباريات ربع نهائي «الأبطال»

وقال كونتي: "إذا كنا سنناقش ركلة الجزاء، فهذا يعني أننا لا نريد أن نشاهد المواقف الأخرى". وأضاف: "أعتقد أنه من الأفضل أن ندخل في صلب المشكلة، لأن المشكلة هي أنه لمرة أخرى أظهرنا أننا لسنا فريقاً".
وأردف :" نحن 11 لاعبا يدخلون للملعب. أرى لاعبين أنانيين، أرى لاعبين لا يريدون أن يساعدوا بعضهم البعض ولا يلعبون بشجاعة".
وأوضح :"لماذا؟ لأنهم اعتادوا على فعل هذا هنا، اعتادوا على هذا الأمر. لا يلعبون من أجل شيء مهم. لا يريدون أن يلعبوا تحت ضغط".

كونتي
توتنهام
ساوثهامبتون
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©