كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!

ساوثهامبتون (د ب أ)

انتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن أضاع الفريق فرصة الصعود للمركز الثالث بعد التعادل 3/3 مع ساوثهامبتون.

وكان توتنهام بصدد تحقيق فوز مهم في مسعاه لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عندما سجل إيفان بيريسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 74، بعد هدفين سجلهما بيدرو بورو وهاري كين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير، استطاع أن يعود في النتيجة عن طريق تشي أدامز وثيو والكوت، قبل أن يسجل جيمس وارد براوس هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء.

وقال كونتي: "إذا كنا سنناقش ركلة الجزاء، فهذا يعني أننا لا نريد أن نشاهد المواقف الأخرى". وأضاف: "أعتقد أنه من الأفضل أن ندخل في صلب المشكلة، لأن المشكلة هي أنه لمرة أخرى أظهرنا أننا لسنا فريقاً".

وأردف :" نحن 11 لاعبا يدخلون للملعب. أرى لاعبين أنانيين، أرى لاعبين لا يريدون أن يساعدوا بعضهم البعض ولا يلعبون بشجاعة".

وأوضح :"لماذا؟ لأنهم اعتادوا على فعل هذا هنا، اعتادوا على هذا الأمر. لا يلعبون من أجل شيء مهم. لا يريدون أن يلعبوا تحت ضغط".