النصر يخطف الفوز الثمين من أبها

الرياض (د ب أ)

قلب النصر تأخره بهدف أمام ضيفه أبها إلى فوز مثير 1/2، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة محتلاً المركز الثاني في الترتيب خلف الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 26، قبل أن يدرك النصر التعادل عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 86 سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر. وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، اقتنص الشباب تعادلا صعبا من أرض مضيفه الرائد بنتيجة 2 .2.

وتقدم الرائد في الدقيقة 25 عن طريق جوليو تفاريس، قبل أن يسجل ألكسندرو ميتريتا الهدف الثاني في الدقيقة .37 وفي الدقيقة 58 سجل جيجوش كريتشوفياك هدف تقليص الفارق للشباب، قبل أن يسجل آرون بوبندزا الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع الشباب رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

من جانبه، حقق الهلال فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق 3 / صفر.

وسجل أوديون إيجالو الهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يضيف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة .34 وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثالث للهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.