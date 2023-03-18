«الميجا ستار» يقود السيتي إلى المربع الذهبي

لندن (د ب ا)

سجل القناص النرويجي الشاب إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه بيرنلي 6 /صفر في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت الأهداف الثلاثة لهالاند بعد أربعة أيام فقط من تسجيل خمسة أهداف "ميجا هاتريك"، خلال الفوز الساحق لسيتي على ضيفه لايبزج الألماني 7/1، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وأحرز هالاند أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و35 و59 وتكفل جوليان الفاريز بتسجيل الهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين 62 و73، وجاء الهدف الخامس بواسطة كول بالمير في الدقيقة 68، ليقودا سيتي لبلوغ المربع الذهبي للبطولة.

وسجل هالاند "الميجا ستار" الهدف رقم 41 هذا الموسم خلال المباراة رقم 37 له مع مانشستر سيتي على مستوى كافة المسابقات، بواقع 28 هدفاً خلال 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وعشرة أهداف يتصدر بها قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا وثلاثة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونال هالاند لقب هاتريك للمرة السادسة في الموسم الأول له مع مانشستر سيتي.

وهناك ثلاثة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل عدد أكبر من الأهداف خلال موسم واحد، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 42 هدفاً مع مانشستر يونايتد في موسم 2007/2008، والمصري محمد صلاح الذي سجل 44 هدفاً مع ليفربول في موسم 2017/2018، والهولندي رود فان نيسلتروي الذي سجل 44 هدفاً مع مانشستر يونايتد في موسم 2002 /2003.