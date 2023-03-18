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إيفرتون.. نقطة النجاة بالهدف القاتل

إيفرتون.. نقطة النجاة بالهدف القاتل
19 مارس 2023 01:19

لندن(رويترز)
أحرز البديل إيليس سيمز هدفاً في الدقيقة 89 ليمنح إيفرتون المهدد بالهبوط التعادل 2-2 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل جواو فيلكس وكاي هافرتس من ركلة جزاء لتشيلسي في الشوط الثاني، وبدا أن النادي اللندني سيخرج بالانتصار، لكن سيمز أطلق تسديدة قوية في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا.
ونجح الشاب الموهوب فيلكس، المنضم على سبيل الإعارة، في هز الشباك في الدقيقة 52 عن طريق تسديدة منخفضة بجوار القائم.
واستحوذ تشيلسي على الكرة بأكثر من 70% ودافع إيفرتون بشكل منظم، لكنه اضطر للتقدم إلى الأمام بعد اهتزاز شباكه.
وقال شون دايك مدرب إيفرتون: "لقد أظهرنا احتراماً مبالغاً فيه للمنافس في الشوط الأول، لكن بعد ذلك تعاملنا بشكل جيد وكان رد الفعل جيداً بعد التأخر مرتين".
وتعادل إيفرتون بواسطة عبدولاي دوكوري من مدى قريب بعد ركلة ركنية بواسطة دوايت ماكنيل لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 69.
وحصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد خطأ جيمس تاركوفسكي ضد ريس جيمس، ونفذ هافرتس الركلة بنجاح في شباك جوردان بيكفورد، وقبل أن يدرك سيمز التعادل للمرة الثانية.
ويحتل إيفرتون، الذي احتفل بالتعادل وكأنه خرج بالانتصار، المركز 15 ويتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط لكنه ابتعد بعض الشيء في طريق النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
وقال دايك "أنا سعيد جداً بتطور العقلية في الفريق. كانت هناك العديد من التساؤلات حول مستوى إيفرتون خارج أرضه... الفريق يتحسن بشكل مستمر".

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