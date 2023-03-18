الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

زلاتكو مع كرواتيا حتى 2026

زلاتكو مع كرواتيا حتى 2026
19 مارس 2023 01:32

زغرب (أ ف ب) 

مدّد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم السبت عقد مدربه زلاتكو داليتش حتى عام 2026، بعد قيادته إلى المركز الثالث في مونديال 2022.
وبعد بلوغ نهائي تاريخي في مونديال روسيا 2018، بلغ لوكا مودريتش ورفاقه، تحت إشراف زلاتكو، نهائي المونديال القطري حيث خسروا أمام الأرجنتين 0-3 التي أحرزت اللقب لاحقاً.
كما قاد زلاتكو الذي تولى منصبه عام 2017 منتخب بلاده إلى المربع الأخير في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في يونيو المقبل.
قال: ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد: حقق زلاتكو داليتش جميع الأهداف المرسومة له.
وهنأ رئيس الاتحاد المدرب الذي نجح في إيجاد أجواء رائعة ووحدة حول الفريق، وإدخال روح الشباب مع الحفاظ على النتائج الإيجابية.
بدوره، قال المدرب البالغ 56 عاماً الذي أشرف سابقاً على الفيصلي والهلال والعين: هذا أجمل شعور لأي مدرب، لديّ شغف كبير وطموح كبير لمواصلة العمل مع كرواتيا.

كرواتيا
زلاتكو داليتش
لوكا مودريتش
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©