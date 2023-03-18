زلاتكو مع كرواتيا حتى 2026

زغرب (أ ف ب)

مدّد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم السبت عقد مدربه زلاتكو داليتش حتى عام 2026، بعد قيادته إلى المركز الثالث في مونديال 2022.

وبعد بلوغ نهائي تاريخي في مونديال روسيا 2018، بلغ لوكا مودريتش ورفاقه، تحت إشراف زلاتكو، نهائي المونديال القطري حيث خسروا أمام الأرجنتين 0-3 التي أحرزت اللقب لاحقاً.

كما قاد زلاتكو الذي تولى منصبه عام 2017 منتخب بلاده إلى المربع الأخير في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في يونيو المقبل.

قال: ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد: حقق زلاتكو داليتش جميع الأهداف المرسومة له.

وهنأ رئيس الاتحاد المدرب الذي نجح في إيجاد أجواء رائعة ووحدة حول الفريق، وإدخال روح الشباب مع الحفاظ على النتائج الإيجابية.

بدوره، قال المدرب البالغ 56 عاماً الذي أشرف سابقاً على الفيصلي والهلال والعين: هذا أجمل شعور لأي مدرب، لديّ شغف كبير وطموح كبير لمواصلة العمل مع كرواتيا.