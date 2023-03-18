إثارة كبيرة ونتائج مميزة في ثاني أيام «دولية أبوظبي للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل أجواء المنافسات الحماسية، والنزالات القوية، في بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP ) في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر منافساتها حتى اليوم.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وألبينو مالونجو سفير جمهورية أنجولا لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والضيوف.

وتعد بطولة أبوظبي الدولية إحدى البطولات المهمة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في مختلف إمارات الدولة خلال الموسم الجاري، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول في منافساتها عن كل فئة 600 نقطة تصنيفية تمثل أهمية للمحترفين الذين يطمحون للفوز بجائزة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مع ختام الموسم.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تم تخصيصها لفئات الناشئين والشباب والأساتذة عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، وحل نادي العين وصيفاً، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

ويشارك اتحاد الجو جيتسو في إطار مسؤوليته المجتمعية في دعم الحملة الإغاثية الوطنية «جسور الخير» التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع.

وأعلن الاتحاد عن تخصيص عائدات التسجيل في بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو لدعم أهداف الحملة استجابة لنداء الإنسانية بالتضامن مع أوضاع المتضررين من كارثة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وفي هذا الإطار يقول عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو: «نعتز بشراكتنا مع هيئة الهلال الأحمر، ونحرص على أن نكون من المشاركين المؤثرين في حملاتها الإغاثية والإنسانية التي تعكس دور الدولة وريادتها في تقديم العون للآخرين، ودعم المتضررين في شتى الظروف كالزلازل وغيرها من التداعيات الإنسانية».

وأضاف: «رياضة الجو جيتسو هي رياضة العطاء ومد يد العون والاستجابة للنداء الإنساني، ونأمل في أن تخفف مساهمتنا في هذه الحملة من معاناة أشقائنا المتضررين في سوريا وتركيا خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك».

وعن البطولة أكد عبد المنعم الهاشمي أن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP ) تواصل تميزها وتنتقل من نجاح إلى آخر، لإرساء معايير نموذجية في تنظيم البطولات ذات المواصفات العالمية، بفضل الخبرة والتجربة التي اكتسبتها في الأعوام الماضية لا سيما من خلال العمل تحت مظلة اتحاد الإمارات للجو جيتسو والتزامها برؤيته الرائدة في تطوير اللعبة، وتنظيمها لبطولات المحترفين في مختلف عواصم العالم.

وأثنى الهاشمي على قوة المنافسة واتساع قاعدة المشاركين، مشيداً بدقة التنظيم والاحترافية العالية، وحرص الأندية والأكاديميات على التواجد القوي في البطولات المحلية والدولية، منوهاً بدور الشركاء في إنجاح برامج الاتحاد وتوثيق التعاون معه لترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي لرياضة الجو جيتسو.

وقال: ترسخ دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي ريادتهما على صعيد الرياضة، كأكبر مطور للعبة على مستوى العالم، حتى أصبحت أبوظبي نموذجاً يصعب تكراره في تنظيم أهم البطولات واحتضان ألمع المواهب والوجهة الأولى لنخبة الأبطال العالميين الذين يجدون فيها مدينة لتحقيق الآمال والتطلعات والإنجازات النوعية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو من القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كل ما يلزم لتطوير رياضة الإمارات ودعم أبنائها في الوصول إلى القمة.

وقدّم اللاعبون واللاعبات اليوم لمحات فنية رائعة على البساط، واستمتع الجمهور الحاضر في المدرجات بأداء رفيع لفئة الأساتذة أصحاب الخبرة والكفاءة والنموذج الذي تقتدي بها الأجيال الجديدة من المواهب.

بدوره يقول رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: بطولة رائعة أخرى تضع أمامنا خيارات مثالية في إطار استعدادتنا للاستحقاقات الدولية المقبلة، ويساهم تواجد نخبة اللاعبين من نحو 50 دولة في المنافسات، في تعزيز الفائدة للاعبين المحليين، حيث تكسبهم التجربة والخبرة من وراء الاحتكاك بهم ومنازلتهم وهي من العوامل الأساسية لتطور ونمو اللاعبين.

ويضيف راموس: تسهم مثل هذه البطولات القوية في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة لا سيما الإماراتية منها، وأستطيع التأكيد بأن لدينا مجموعة رائعة من المواهب الجيدة التي ستحظى بفرصة تمثيل المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.