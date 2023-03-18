مهرجان أبوظبي للقدرة.. «أفنان» تهدي «المغاوير» لقب السيدات

محمد حسن (أبوظبي)

خطفت إسطبلات المغاوير، العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الأضواء خلال سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كم الذي أقيم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في ثاني فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وهيمنت فارسات «المغاوير» على المركزين الأول والثاني خلال السباق، الذي شهد مشاركة 128 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وانتزعت الفارسة أفنان إبراهيم لقب السباق، بعد أداء قوي على صهوة الجواد «باراكا الجيدو» مسجلة 3:21:04 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.82 كلم، تلتها في المركز الثاني رفيقتها شرينه الفلاسي على صهوة «فينيتا» بزمن وقدره 3:22:30 ساعة.

فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة نورا خلفان القبيسي على صهوة «إيزي بلي دي كومبيتي» لإسطبلات البوادي، وسجلت زمناً وقدره 3:22:55 ساعة.

وتميز السباق بالسرعة والقوة منذ انطلاقته، ونجحت استراتيجية مدرب «المغاوير»، سيف الفارسي في تحقيق اللقب بعد التزام الفارسات بالخطة.

واستطاعت بطلة السباق فرض أسلوبها خلال جميع المراحل لتحتكر الصدارة من المرحلة الثانية وتحافظ عليها بنجاح حتى الختام على الرغم من المطاردة القوية من الوصيفة وصاحبة المركز الثالث.

والفوز يعتبر الأول للفارسة أفنان هذا الموسم، حيث كانت ثالثة في النسخة الماضية لهذا السباق، الذي تحمل لقب نسخته قبل الماضية موسم 2021، كما كانت وصيفة هذا الموسم في سباق الشيخة فاطمة بنت منصور للسيدات في مستهل الموسم في الوثبة.

وعقب انتهاء السباق قام بتتويج الفائزات مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في الساعة السادسة من صباح اليوم، ختام فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، عبر السباق الرئيس لمسافة 120 كلم «مفتوح».

ويحمل الفارس إبراهيم علي سبيل، لقب النسخة الماضية لسباق مهرجان أبوظبي، الذي شهد مشاركة 127 فارساً وفارسة، وجاء فوز إبراهيم سبيل، بعد أداء قوي متصدرا السباق من البداية حتى النهاية، على صهوة «شهم» لإسطبلات الوثبة بزمن قدره 4:07:17 ساعات، وجاء الفارس خلفان بالجافلة في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، فيما حل في المركز الثالث الفارس راشد محمد خميس على صهوة «فولكان فيولي» من إسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:17:50 ساعات.