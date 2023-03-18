ريباكينا وسابالينكا في «نهائي الإعادة»

أنديان ويلز (أ ف ب)

مُنيت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً في التنس، بخسارة ساحقة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 2-6 و2-6، في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للألف، لتضرب الأخيرة موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري 6-2 و6-3، لتبلغ بدورها النهائي للمرة الأولى.

وستكون المباراة المقبلة بمثابة الإعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل شهرين، عندما توّجت سابالينكا بأوّل لقب كبير لها. وتأمل ريباكينا، أول كازاخستانية تبلغ نهائي دورات الألف، في الثأر من البيلاروسية اليوم في صحراء كاليفورنيا.