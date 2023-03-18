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الرياضي

«النمور» يعرقل «الإمبراطور»

«النمور» يعرقل «الإمبراطور»
18 مارس 2023 22:51

 
فيصل النقبي (كلباء)

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عرقل اتحاد كلباء ضيفه الوصل، بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء في ختام «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليبقى «الإمبراطور» في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويرفع «النمور» رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثامن.
افتتح برايان راميرز التسجيل لاتحاد كلباء، برأسية مباغتة خدعت الحارس خالد السناني في الدقيقة الثالثة.
وأدرك الوصل التعادل من ضربة جزاء ترجمها فابيو ليما بنجاح في المرة الثانية في الدقيقة 17، بعدما قرر الحكم أحمد درويش إعادة تنفيذها عقب التصدي لها في المرة الأولى من عيسى أحمد.
وقام الحكم بطرد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء بسبب اعتراضه على قرار إعادة ضربة الجزاء.
تعقدت الأمور على الوصل، بعدما حصل الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 76، وحصل اتحاد كلباء على ضربة جزاء، بعد عرقلة ديابي خرج على إثرها سياكا لاعب الوصل بالبطاقة الحمراء، تقدم ألكساندرو سيسالدو لتنفيذها، إلا أن الحارس خالد السناني تصدى لها في الدقيقة 112.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
اتحاد كلباء
فابيو ليما
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