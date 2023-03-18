الإصابة تهدد شفيونتيك قبل ميامي

لوس أنجلوس (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

تحوم الشكوك حول مشاركة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم، في حملة الدفاع عن لقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد تعرضها لإصابة في الضلوع خلال خسارتها في المربع الذهبي لبطولة إنديان ويلز.

وخسرت شفيونتيك على يد الكازاخية يلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون، في المربع الذهبي لإنديان ويلز بنتيجة 2/6 و2/6، تزامناً مع تعرضها لمشكلة جسدية.

وحققت رايباكينا «25 عاماً» انتصارها الثالث على التوالي أمام شفيونتيك «21 عاماً» منذ ديسمبر الماضي، وقد تأهلت للنهائي للمرة الثانية هذا الموسم.

ولم يتضح بعد حجم الإصابة التي تعاني منها شفيونتيك، لكنها ستخضع لفحوص طبية خلال الأيام المقبلة، لمعرفة مصيرها من المشاركة في بطولة ميامي.