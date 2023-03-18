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ساوثهامبتون يخطف تعادلاً مثيراً من توتنهام

ساوثهامبتون يخطف تعادلاً مثيراً من توتنهام
18 مارس 2023 21:30

لندن (د ب أ)

تعادل فريق توتنهام مع مضيفه ساوثهامبتون 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

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وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز أستون فيلا على بورنموث 3 / صفر، وليدز على وولفرهامبتون 4 / 2، وتعادل برينتفورد مع ليستر سيتي 1/1.
وسجل أهداف توتنهام بيدرو بورو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاري كين في الدقيقة 65 وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 74، فيما سجل أهداف ساوثهامبتون تشي آدامز وثيو والكوت في الدقيقتين 46 و78 وجيمس أرد براوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء. ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

توتنهام
ساوثهامبتون
الدوري الإنجليزي
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