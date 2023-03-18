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فوز مصفوت والذيد في «دوري الأولى»

فوز مصفوت والذيد في «دوري الأولى»
18 مارس 2023 21:15

 
معتصم عبدالله (دبي)

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قلص مصفوت الفارق مع الحمرية الرابع إلى «نقطة»، بفوزه على مضيفه فرسان هسبانيا 1-0، مقابل تعادل الحمرية أمام مضيفه العروبة من دون أهداف، فيما تفوق الذيد  أمام الرمس 1-0، ضمن «الجولة 26» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي انطلقت يوم الجمعة، بفوز مسافي على سيتي 2-1، وتستكمل يوم الأحد بمواجهات حتا والتعاون، الفجيرة ودبا الحصن، الإمارات والجزيرة الحمراء، جلف أف سي وبينونة.
ورفع مصفوت رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بفوزه «المثير» على مضيفه فرسان هسبانيا بهدف الفوسيني جاساما في الدقيقة 95، فيما بقى هسبانيا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وبات مصفوت على بُعد «نقطة» من الحمرية الرابع بـ 44 نقطة، بعد تعادل الأخير من دون أهداف أمام مضيفه العروبة صاحب المركز السابع بـ 37 نقطة.
وقاد الهدف الأول في الموسم للإيراني سيد بوريا لاعب وسط الذيد فريقه إلى العودة بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه الرمس 1-0 في الدقيقة 69، ورفع الذيد رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، مقابل 29 نقطة للرمس المتراجع إلى المركز الثاني عشر.
ويتصدر حتا ترتيب دوري الأولى برصيد 53 نقطة، مقابل 48 نقطة لدبا الحصن «الوصيف»، ويحتل الإمارات المركز الثالث برصيد 47 نقطة، والحمرية رابعاً وله 44 نقطة.

دوري الدرجة الأولى
مصفوت
الحمرية
العروبة
الرمس
الذيد
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