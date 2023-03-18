الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

117 لاعباً في «مهرجان البراعم»

117 لاعباً في «مهرجان البراعم»
18 مارس 2023 20:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في عبدالله المحيربي
بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لإعادة التدوير


نظم اتحاد كرة القدم مهرجاناً للبراعم الواعدين بأكاديميات أندية كرة القدم تحت 12 سنة، على الملعب رقم 2 في مقر الاتحاد بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي وبمشاركة 117 لاعباً.
ويأتي المهرجان ضمن أولويات الاتحاد الدولي التي تهدف لاكتشاف المواهب الواعدة في سن مبكرة، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية لها بالتنسيق والتعاون المستمر بين مدربي المراكز في اتحاد الكرة وأكاديميات الكرة في أندية الدولة، حيثُ تسهم المهرجانات في فرز اللاعبين أصحاب القدرات والمؤهلات التي تمكنهم من المشاركة على المستوى الدولي مستقبلاً.
وتُعد مهرجانات الواعدين أحد أهم فرص مدربي المراحل السنية في أكاديميات الأندية لاكتشاف الأطفال أصحاب الموهبة الكروية، عبر المحطات الفنية الثماني المتنوعة التي يمر بها اللاعب خلال فعاليات المهرجان، والعمل على تأسيس لاعب كرة القدم وفقاً لأعلى معايير التدريبات الحديثة التي تتماشى مع التطورات التي تشهدها اللعبة.
الجدير بالذكر أن مهرجان الاتحاد الدولي للبراعم يقام لمدة يوم واحد، وهدفه استقطاب أكبر عدد من المواهب الواعدة في كرة القدم للفئات العمرية من سن 6 سنوات وحتى 12 سنة، حيث يتم إخضاعهم لمجموعة من الأنشطة المختلفة خلال المهرجان وتدريبهم على التمارين والمهارات الأساسية وخوض مباريات مصغرة، بحيث يكون لدى كافة المشاركين الفرصة لممارسة كرة القدم.
شارك في تنظيم محطات المهرجان المدرب الوطني محمد أحمد حيدر ومدربو المراكز، وأشرف عليه مارسيل لوكاسين المدير الفني للاتحاد.

دبي
اتحاد كرة القدم
الفيفا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©