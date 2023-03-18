117 لاعباً في «مهرجان البراعم»

دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد كرة القدم مهرجاناً للبراعم الواعدين بأكاديميات أندية كرة القدم تحت 12 سنة، على الملعب رقم 2 في مقر الاتحاد بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي وبمشاركة 117 لاعباً.

ويأتي المهرجان ضمن أولويات الاتحاد الدولي التي تهدف لاكتشاف المواهب الواعدة في سن مبكرة، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية لها بالتنسيق والتعاون المستمر بين مدربي المراكز في اتحاد الكرة وأكاديميات الكرة في أندية الدولة، حيثُ تسهم المهرجانات في فرز اللاعبين أصحاب القدرات والمؤهلات التي تمكنهم من المشاركة على المستوى الدولي مستقبلاً.

وتُعد مهرجانات الواعدين أحد أهم فرص مدربي المراحل السنية في أكاديميات الأندية لاكتشاف الأطفال أصحاب الموهبة الكروية، عبر المحطات الفنية الثماني المتنوعة التي يمر بها اللاعب خلال فعاليات المهرجان، والعمل على تأسيس لاعب كرة القدم وفقاً لأعلى معايير التدريبات الحديثة التي تتماشى مع التطورات التي تشهدها اللعبة.

الجدير بالذكر أن مهرجان الاتحاد الدولي للبراعم يقام لمدة يوم واحد، وهدفه استقطاب أكبر عدد من المواهب الواعدة في كرة القدم للفئات العمرية من سن 6 سنوات وحتى 12 سنة، حيث يتم إخضاعهم لمجموعة من الأنشطة المختلفة خلال المهرجان وتدريبهم على التمارين والمهارات الأساسية وخوض مباريات مصغرة، بحيث يكون لدى كافة المشاركين الفرصة لممارسة كرة القدم.

شارك في تنظيم محطات المهرجان المدرب الوطني محمد أحمد حيدر ومدربو المراكز، وأشرف عليه مارسيل لوكاسين المدير الفني للاتحاد.