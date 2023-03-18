حصة بنت حمدان بن راشد تشهد انطلاق معرض دبي الدولي للخيل



دبي (الاتحاد)



شهدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم انطلاق معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، وبالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام من 17 - 19 مارس الجاري، كما حضرت فعاليات مؤتمر دبي الدولي للفروسية في دورته الخامسة.

وتفقدت خلال الزيارة الأجنحة المشاركة في معرض دبي الدولي للخيل، والتي تضم أكثر من 60 عارضاً من 35 دولة، والذي يعتبر أكبر منصة تجارية متخصصة بقطاع الفروسية على مستوى المنطقة، كما اطلعت سموها على جانب من منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وتضمن جناح شادويل بالمعرض، عرضاً لفحول رائدة امتلكها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، الذي ترك بصمة فارقة في عالم سباقات السرعة، كما عرض الجناح رسالة من الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم تستعيد فيها ذكرياتها مع والدها الراحل، وذلك لتكريم المبادرات العديدة التي أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، وإرثه الذي تركه وأسهم من خلاله في تطوير وتعزيز قطاع الفروسية والخيل، وأثرها في استقطاب أبرز الجهات العالمية المتخصصة في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.



وزارت أروقة المعرض على خطى المغفور له، حيث التقت مع الشركاء والعارضين المحليين والدوليين واطلعت على أحدث الممارسات والتطورات التي يقدمونها.

كما تقدمت لهم بالشكر والتقدير لدورهم في مواصلة مسيرة النجاحات التي بدأها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قطاع الفروسية.

واطلعت على فعاليات النسخة العشرين من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي يشارك فيها عدد من أبرز الخيول التي تنحدر من أرقى سلالات الخيل في العالم، ويبلغ عددها 151 جواداً في 14 فئة، تتنافس على جوائز 4 ملايين دولار.