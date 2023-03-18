عجمان والجزيرة يؤجلان «فض الاشتباك»!

رضا سليم (دبي)

تعادل فريقا عجمان والجزيرة 1-1، في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة العشرين لدوري أدنوك للمحترفين، ليتأجل «فض الاشتباك» بينهما، بعدما رفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 34 متساوياً مع «فخر أبوظبي»، الذي يسبقه في الترتيب بفارق الأهداف.

أحرز هدف فخر أبوظبي عبدالله صالح مدفع «البرتقالي» بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، ورد وليد أزارو بهدف التعادل في الدقيقة 90.

جاءت المواجهة هادئة للغاية، ولم تظهر خطورة هجوم الفريقين على المرميين، وبعد ربع ساعة تراجع الجزيرة للخلف بشكل واضح وضغط عجمان بكل خطوطه لتسجيل الهدف الأول، وعاد مدن لإهدار فرصة جديدة بجوار القائم، ثم بريستيج مبونجو ومن بعده وليد أزارو، وكان المحرك للفريق فراس بالعربي الذي نجح في تقديم هدايا لزملائه دون استغلالها.

كاد عمر تراوري أن يسجل الهدف الأول للضيوف من هجمة مرتدة، وخرجت إلى ركنية، وعاد علي خصيف لينقذ مرماه من فرصة هدف آخر، وظهر الخط الخلفي للجزيرة في مستوى متواضع وتدخل خصيف في عدد من الفرص، وأنقذ مرماه، ولم تكن هناك محاولات هجومية جزراوية باستثناء جبهة عمر تراوري الذي سبب ازعاجا لدفاع «البرتقالي» ولم يظهر مبخوت وسيريرو في مستواهما المعهود، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى كايزر مدرب الجزيرة تغييرات بنزول أشرف بن شرقي بدلاً من برونو ونواف الحارثي بدلاً من خليفة الحمادي في حين حافظ «البرتقالي» على التشكيلة، وخرج محمد سيف للإصابة ليدخل محمد إسماعيل بدلاً منه.

وتغير شكل الجزيرة في الشوط الثاني وبدأ في مهاجمة مرمى علي الحوسني، وأهدر مبخوت أسهل فرصة للتسجيل وتغير شكل الفريق بعد نزول بن شرقي من خلال التحويل من الدفاع للهجوم.

وسجل الجزيرة الهدف الأول عن طريق عبدالله صالح مدافع عجمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 85 ورد وليد أزارو بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90، وهو الهدف الشخصي السابع للاعب المغربي هذا الموسم، وبعدها خرج علي مبخوت مصاباً لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.